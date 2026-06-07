Torcida do Palmeiras aponta injustiça em substituto do Wesley: 'Era melhor'

A confirmação da lesão de Wesley e sua consequente saída da Copa do Mundo movimentou as redes sociais neste domingo (7). Assim que a CBF anunciou a convocação de Éderson, da Atalanta, para ocupar a vaga aberta na Seleção Brasileira, torcedores do Palmeiras passaram a debater a escolha da comissão técnica de Carlo Ancelotti, tendo em vista que o treinador tinham nomes como o Andreas Pereira disponíveis para serem convocados.

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Assim que a CBF anunciou o volante da Atalanta como substituto, torcedores do Palmeiras passaram a discutir nas redes sociais a escolha da comissão técnica. Entre os nomes mais citados apareceu o de Andreas Pereira, que estava na pré-lista de convocados para o Mundial, mas acabou não sendo incluído na relação final.

Veja a repercussão:

Impossível Ederson estar na frente de Andreas Pereira — Kamila Costa ⓟ (@eukamilacosta) June 7, 2026

Andreas Pereira deve jogar vôlei https://t.co/7TgW3K1eLj — Mundinho Palestra Itália 🇮🇹 (@Mundinho_SEP) June 7, 2026

Sem clubismo Andreas delesss — gaby_Cardoso (@gaby_sccp09) June 7, 2026

Acho q são funções diferentes, Andreas é mais avançado q o Ederson, Ederson seria um reserva do Guimarães, o Andreas do Paquetá — Relâmpago Marquinhos (@EsthelioNatalio) June 7, 2026

Andreas era melhor. — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) June 7, 2026

Ancelotti, no entanto, optou por reforçar o meio-campo com Éderson, um dos destaques da Atalanta nas últimas temporadas. A escolha indica que a comissão técnica acredita ter opções suficientes para a lateral, priorizando uma peça que ofereça diferentes alternativas táticas ao longo da competição.

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Wesley sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito e foi desconvocado após exames realizados pela equipe médica da Seleção. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo e chegou a se emocionar no banco de reservas ao perceber a gravidade do problema.

➡️Convocação de volante no lugar de Wesley na Seleção Brasileira repercute: 'Não vai'

Wesley sente a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confira o comunicado da CBF sobre o corte do Wesley:

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

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A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.

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