Palmeiras tem 'cenário repetido' e vê nova cria deixar Allianz ovacionado

O Palmeiras viu mais um de seus jogadores formados nas categorias de base deixar o gramado do Allianz Parque ovacionado. Titular na lateral esquerda, Arthur permaneceu em campo por pouco mais de uma hora, até dar lugar ao recuperado Jefté e sair aplaudido na vitória por 3 a 0 sobre o Jacuipense, que encaminha a vaga à próxima fase da Copa do Brasil.

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Contra a equipe baiana, acertou 42 dos 46 passes que tentou (91% de aproveitamento), sendo dois deles responsáveis por finalizações de seus companheiros. As 62 ações com a bola demonstram o envolvimento do jovem na partida, na qual sofreu um dos pênaltis convertidos pelo paraguaio Ramón Sosa.

A postura vista pelos torcedores na última quinta-feira, no entanto, não é novidade na casa alviverde. Nos últimos anos, nomes como Gabriel Jesus, Endrick e Estêvão, para citar apenas um trio, receberam o mesmo tratamento. O que todos têm em comum: conquistaram títulos pelo Palmeiras.

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Arthur chegou ao Palmeiras em 2027 e passou pela maiorias das categorias inferiores antes de ser promovido ao elenco profissional, onde fez sua estreia no clássico contra o Santos, em Barueri, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Arthur ganhou espaço entre os titulares com a lesão de Piquerez. Durante a Data Fifa, o lateral sofreu uma lesão no tornozelo em amistoso entre Uruguai e Inglaterra e precisou ser submetido a cirurgia. Ele optou pelo procedimento para manter as chances de disputar a Copa do Mundo, mas só voltará a vestir a camisa alviverde após o término da competição.

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Com a lacuna aberta, o jovem levou vantagem em algumas ocasiões na disputa com Jefté. Em outras, viu Khellven ser improvisado no setor.

A lesão muscular de Jefté, por sua vez, abriu caminho para Arthur se tornar a única opção de origem para a lateral esquerda, com titularidades na Copa Libertadores e no Brasileirão. Ao todo, são 12 partidas disputadas até o momento, além de outras duas pela Copinha.

Arthur, cria da Academia, após ser substituído em jogo do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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A tendência é que Arthur volte a ser titular do Palmeiras na partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira lidera a competição com 29 pontos, seis à frente do Flamengo, segundo colocado.

Bragantino x Palmeiras

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