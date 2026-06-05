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Copa do Mundo: Palmeiras receberá quantia milionária após ter recorde de convocados

Sete jogadores alviverdes irão disputar o próximo Mundial

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
16:30
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Gustavo Gómez comemora seu gol contra o Athletico
imagem cameraFlaco López, zagueiro do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)
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O Palmeiras receberá 5 mil dólares diários (cerca de R$ 25 mil) por cada um dos sete jogadores convocados para defender suas respectivas seleções na atual edição da Copa do Mundo. Com isso, o clube arrecadará cerca de R$ 175 mil por dia durante a fase de grupos da competição.

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+ Palmeiras homenageia convocados após marca histórica antes da Copa

O montante faz parte do Programa de Benefícios aos Clubes, introduzido pela Fifa. O total arrecadado pelo Palmeiras, por sua vez, ainda segue em aberto e depende do desempenho dos selecionados durante o Mundial.

Ao todo, o Palmeiras já garantiu aproximadamente R$ 5,5 milhões durante a fase de grupos da Copa, que acontece entre os dias 11 e 27 de junho. Além disso, os clubes receberão 2,36 mil dólares (R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias em que tiverem jogadores convocados.

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Arias comemora gol do Palmeiras ao lado de Flaco López contra o Junior Barranquilla (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Flaco López e Jhon Arias, do Palmeiras, foram convocados para disputar a Copa do Mundo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Palmeiras tem recorde de convocados

A Copa do Mundo de 2026 terá a maior quantidade de jogadores do Palmeiras na história. Foram sete nomes selecionados por quatro diferentes seleções do futebol sul-americano: Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

O montante supera o número de convocados do Palmeiras para o Mundial de 1974 pela Seleção Brasileira. Foram eles: Ademir da Guia, Emerson Leão, Luís Pereira, Alfredo Mostarda, Leivinha e César Maluco.

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Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

  1. Argentina: Giay* e Flaco López
  2. Colômbia: Jhon Arias
  3. Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
  4. Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

*Giay participa dos treinamentos com a Argentina nos Estados Unidos, mas não integra a lista de 26 convocados por Scaloni.

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