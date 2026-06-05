Lesão e choro pré-Copa dão chance a jogador do Palmeiras: 'É a hora'

A vitória do Paraguai sobre a Nicarágua por 4 a 0, nesta sexta-feira (5), no estádio Defensores del Chaco, às vésperas da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por uma lesão. O meia Enciso, craque da equipe paraguaia, deixou o gramado chorando aos 24 minutos do primeiro tempo. Maurício, do Palmeiras, entrou no lugar dele.

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A lesão foi marcada por uma entrada forte do adversário no camisa 19. A falta aconteceu em meio a uma jogada individual do jogador paraguaio. Aos prantos, Enciso não teve condições de continuar a partida e foi substituído imediatamente. A seleção paraguaia vencia por 1 a 0 no momento da lesão.

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Para o lugar dele, o técnico Gustavo Alfaro colocou o meia Maurício em campo. Nas redes sociais, torcedores paraguaios e do Alviverde paulista reagiram à chance do atleta. Veja abaixo:

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Que doideira, Paraguai sem o seu melhor jogador pra Copa

Será a hora de Maurício representar pic.twitter.com/i0N1esXN74 — Pedrinho ˢᵉᵖ 💚 (@Pedrinpedro10) June 6, 2026

Que tristeza isso aqui. Imagina se machucar faltando uma semana pra estrear na Copa.



Mauricio pode brigar por essa vaga no time titular do Paraguai deixada por Julio Enciso… pic.twitter.com/qLmko1n1AB — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) June 6, 2026

Con Mauricio no se lo va a extrañar a Enciso ✍️ — Aldo gamarra⚽ (@alderis17) June 6, 2026

Tradução: "Com Mauricio não se vai sentir falta do Enciso".

Aos 25 minutos do amistoso, Enciso precisou deixar o campo, chorando muito, e foi substituído por Maurício. 🇵🇾 pic.twitter.com/bhbdI7Md9R — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) June 5, 2026

Maurício em ação na partida entre Paraguai e Nicarágua (Foto: Daniel Duarte / AFP)

Paraguai na Copa do Mundo

A Seleção Paraguai está presente no Grupo D. A estreia no Mundial acontece no dia 12 de junho, contra os Estados Unidos, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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Além da equipe asiática, Haaland e companhia também enfrentam Turquia e Austrália. Os confrontos estão marcados, respectivamente, para os dias 20 e 25 de junho.

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