menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lesão e choro pré-Copa dão chance a jogador do Palmeiras: 'É a hora'

Craque do Paraguai se lesionou em amistoso contra Nicarágua

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
22:26
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Enciso, craque do Paraguai, sentiu lesão e deixou o gramado chorando às vésperas da Copa do Mundo (Foto: Daniel Duarte / AFP)
imagem cameraEnciso, craque do Paraguai, sentiu lesão e deixou o gramado chorando às vésperas da Copa do Mundo (Foto: Daniel Duarte / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vitória do Paraguai sobre a Nicarágua por 4 a 0, nesta sexta-feira (5), no estádio Defensores del Chaco, às vésperas da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por uma lesão. O meia Enciso, craque da equipe paraguaia, deixou o gramado chorando aos 24 minutos do primeiro tempo. Maurício, do Palmeiras, entrou no lugar dele.

continua após a publicidade

➡️ Chuteira de Messi para a Copa do Mundo de 2026 viraliza: 'Absurda'

A lesão foi marcada por uma entrada forte do adversário no camisa 19. A falta aconteceu em meio a uma jogada individual do jogador paraguaio. Aos prantos, Enciso não teve condições de continuar a partida e foi substituído imediatamente. A seleção paraguaia vencia por 1 a 0 no momento da lesão.

➡️ Vozes da Copa: Donan aponta possível 'herói' do hexa da Seleção Brasileira

Para o lugar dele, o técnico Gustavo Alfaro colocou o meia Maurício em campo. Nas redes sociais, torcedores paraguaios e do Alviverde paulista reagiram à chance do atleta. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Com Mauricio não se vai sentir falta do Enciso".

Maurício em ação na partida entre Paraguai e Nicarágua (Foto: Daniel Duarte / AFP)
Maurício em ação na partida entre Paraguai e Nicarágua (Foto: Daniel Duarte / AFP)

Paraguai na Copa do Mundo

A Seleção Paraguai está presente no Grupo D. A estreia no Mundial acontece no dia 12 de junho, contra os Estados Unidos, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Além da equipe asiática, Haaland e companhia também enfrentam Turquia e Austrália. Os confrontos estão marcados, respectivamente, para os dias 20 e 25 de junho.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias