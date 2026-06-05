Lesão e choro pré-Copa dão chance a jogador do Palmeiras: 'É a hora'
Craque do Paraguai se lesionou em amistoso contra Nicarágua
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A vitória do Paraguai sobre a Nicarágua por 4 a 0, nesta sexta-feira (5), no estádio Defensores del Chaco, às vésperas da Copa do Mundo de 2026, foi marcada por uma lesão. O meia Enciso, craque da equipe paraguaia, deixou o gramado chorando aos 24 minutos do primeiro tempo. Maurício, do Palmeiras, entrou no lugar dele.
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A lesão foi marcada por uma entrada forte do adversário no camisa 19. A falta aconteceu em meio a uma jogada individual do jogador paraguaio. Aos prantos, Enciso não teve condições de continuar a partida e foi substituído imediatamente. A seleção paraguaia vencia por 1 a 0 no momento da lesão.
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Para o lugar dele, o técnico Gustavo Alfaro colocou o meia Maurício em campo. Nas redes sociais, torcedores paraguaios e do Alviverde paulista reagiram à chance do atleta. Veja abaixo:
Que doideira, Paraguai sem o seu melhor jogador pra Copa— Pedrinho ˢᵉᵖ 💚 (@Pedrinpedro10) June 6, 2026
Será a hora de Maurício representar pic.twitter.com/i0N1esXN74
Que tristeza isso aqui. Imagina se machucar faltando uma semana pra estrear na Copa.— Gabriel Amorim (@gabrilamorim) June 6, 2026
Mauricio pode brigar por essa vaga no time titular do Paraguai deixada por Julio Enciso… pic.twitter.com/qLmko1n1AB
Con Mauricio no se lo va a extrañar a Enciso ✍️— Aldo gamarra⚽ (@alderis17) June 6, 2026
Tradução: "Com Mauricio não se vai sentir falta do Enciso".
Aos 25 minutos do amistoso, Enciso precisou deixar o campo, chorando muito, e foi substituído por Maurício. 🇵🇾 pic.twitter.com/bhbdI7Md9R— Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) June 5, 2026
Paraguai na Copa do Mundo
A Seleção Paraguai está presente no Grupo D. A estreia no Mundial acontece no dia 12 de junho, contra os Estados Unidos, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
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Além da equipe asiática, Haaland e companhia também enfrentam Turquia e Austrália. Os confrontos estão marcados, respectivamente, para os dias 20 e 25 de junho.
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