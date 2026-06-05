Palmeiras homenageia convocados após marca histórica antes da Copa

A diretoria do Palmeiras entregou presentes aos sete jogadores convocados por suas respectivas seleções e também a Giay, antes do início da preparação para a Copa do Mundo. Os atletas receberam broches que combinam o escudo do clube aos de seus países, além de uma carta em homenagem pelo chamado.

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Os presentes foram entregues após a goleada por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida marcou o último compromisso dos convocados no primeiro semestre.

Antes de partirem para a Copa do Mundo, nossos convocados ganharam presentes especiais, em um gesto que representa a união entre cada um deles e a nossa #FamíliaPalmeiras! 🌎💚



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Em outra publicação, a presidente Leila Pereira celebrou as convocações dos jogadores, que defenderão quatro diferentes seleções sul-americanas no Mundial. Este é o maior número de selecionados do Palmeiras para uma Copa do Mundo em sua história.

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— O Palmeiras tem muito orgulho em contar com sete jogadores convocados para a Copa do Mundo — disse Leila, presidente do Palmeiras, em trecho de vídeo publicado nesta sexta-feira nas redes sociais do clube.

Piquerez se apresentou à Seleção do Uruguai na última semana para concluir o tratamento após cirurgia no tornozelo e não recebeu o presente, que será repassado por seu compatriota Emiliano Martínez.

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O grupo de convocados retornará à Academia de Futebol conforme suas seleções forem sendo eliminadas da competição. O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para 22 de julho, contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores convocados pelo Palmeiras para a Copa do Mundo receberam presentes do clube após a partida contra o Junior Barranquila, pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

Argentina: Giay* e Flaco López Colômbia: Jhon Arias Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

*Giay participa dos treinamentos com a Argentina nos Estados Unidos, mas não integra a lista de 26 convocados por Scaloni.