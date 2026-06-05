Dois dos maiores destaques do Palmeiras nas últimas temporadas, as atacantes Tainá Maranhão e Amanda Gutierres, hoje jogadora do Boston Legacy (EUA), voltam a atuar juntas pela Seleção Brasileira nesta Data Fifa. O Brasil enfrenta os Estados Unidos em amistosos neste sábado (6) e terça-feira (9), em São Paulo e Fortaleza, respectivamente.

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Com funções diferentes dentro de campo, Maranhão e Gutierres contribuíram com uma grande temporada para o Verdão em 2025. 'Gutigol' se despediu do clube como maior venda do futebol feminino brasileiro após uma temporada de 24 gols em 35 jogos. Tainá vive grande fase nas Palestrinas.

- Acho muito 'dahora' esse reencontro, até brinco com ela, porque ela fica falando que eu mandava mensagem para ela sentindo falta dela, pedindo para ela voltar para o Palmeiras (risos)... Mas é muito legal essa troca, porque querendo ou não a gente cria essa intimidade, essa parceria do dia a dia. Então, a gente sabe que tudo que a gente vivenciou, toda essa parceria acrescenta muito ao que estamos vivendo - definiu Tainá.

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Brena, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres juntas pelo Palmeiras. (Foto: Reprodução)

- Essa intimidade faz com que tenhamos uma relação muito boa, e fez com que fizéssemos um bom trabalho anterior (quando jogava no Palmeiras). Feliz em reencontrá-la novamente na Seleção Brasileira e com o trabalho que ela vem desempenhando - concordou Gutierres.

A Seleção Brasileira Feminina encerra nesta sexta-feira a preparação para o primeiro amistoso contra os Estados Unidos com um treinamento na Neo Química Arena, às 18h30. O primeiro confronto da Data FIFA será disputado no sábado, às 18h30, também na Neo Química Arena, em São Paulo.

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No domingo, a delegação segue para Fortaleza, onde dará continuidade aos trabalhos preparatórios na segunda-feira. Já na terça-feira, às 21h30, Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar, desta vez na Arena Castelão, em Fortaleza, encerrando a série de amistosos entre as equipes.

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