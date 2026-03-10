Seleção monitora jogadores do Palmeiras antes de convocação; Vitor Roque é destaque
Dupla alviverde, anteriormente selecionada, está no radar de Carlo Ancelotti e sua comissão
- Matéria
- Mais Notícias
Em alta após o título do Campeonato Paulista no último domingo (8), alguns jogadores do elenco do Palmeiras seguem no radar da Seleção Brasileira e serão avaliados presencialmente por membros da comissão técnica nos duelos contra o Vasco, no Rio de Janeiro, e o Mirassol, no Allianz Parque, ambos pelo Campeonato Brasileiro.
+ Palmeiras retorna ao Allianz, e elenco elogia reforma no gramado: 'Espetacular'
Entre os cotados contados, aparecem o atacante Vitor Roque, principal destaque, e o meio-campista Andreas Pereira. A dupla já foi convocada anteriormente neste ciclo.
Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque está em sua segunda temporada com a camisa alviverde e soma seis gols e uma assistência em 14 partidas em 2026, apesar de alguns problemas físicos enfrentados, incluindo na partida de ida da decisão estadual, na qual começou no banco de reservas.
Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Thomaz Araújo, analista de desempenho, estarão presentes em São Januário na quinta-feira (12). Já no domingo, Araújo terá a companhia de Davide Ancelotti, filho e auxiliar do treinador da Amarelinha, para a partida diante do Mirassol, no Allianz Parque.
- Eu sempre falo que procuro trabalhar com muita humildade, foco e fé. Se Deus quiser, se vier uma convocação, vou ficar muito feliz - afirmou Roque, em entrevista durante premiação dos destaques do Paulistão.
O anúncio dos convocados para a próxima Data Fifa será realizado na segunda-feira (16) por Carlo Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia, na penúltima janela antes do início da Copa do Mundo.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte nos jogos do Palmeiras!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias