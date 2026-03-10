Em alta após o título do Campeonato Paulista no último domingo (8), alguns jogadores do elenco do Palmeiras seguem no radar da Seleção Brasileira e serão avaliados presencialmente por membros da comissão técnica nos duelos contra o Vasco, no Rio de Janeiro, e o Mirassol, no Allianz Parque, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Entre os cotados contados, aparecem o atacante Vitor Roque, principal destaque, e o meio-campista Andreas Pereira. A dupla já foi convocada anteriormente neste ciclo.

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque está em sua segunda temporada com a camisa alviverde e soma seis gols e uma assistência em 14 partidas em 2026, apesar de alguns problemas físicos enfrentados, incluindo na partida de ida da decisão estadual, na qual começou no banco de reservas.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Thomaz Araújo, analista de desempenho, estarão presentes em São Januário na quinta-feira (12). Já no domingo, Araújo terá a companhia de Davide Ancelotti, filho e auxiliar do treinador da Amarelinha, para a partida diante do Mirassol, no Allianz Parque.

- Eu sempre falo que procuro trabalhar com muita humildade, foco e fé. Se Deus quiser, se vier uma convocação, vou ficar muito feliz - afirmou Roque, em entrevista durante premiação dos destaques do Paulistão.

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras, é um dos nomes avaliados pela comissão técnica da Seleção Brasileira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O anúncio dos convocados para a próxima Data Fifa será realizado na segunda-feira (16) por Carlo Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia, na penúltima janela antes do início da Copa do Mundo.

