Vitor Roque avança em recuperação e busca retomar protagonismo no Palmeiras

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Vitor Roque segue utilizando as instalações do Palmeiras para avançar na recuperação física após realizar cirurgia no tornozelo ainda no início de maio. O atacante convive com problemas na região desde o início do Paulistão e ficou fora de combate após entrada na partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil.

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Diferente do restante do elenco, que recebeu três semanas de férias devido à pausa para a Copa do Mundo, Roque cumpre cronograma individual presencial na Academia de Futebol, sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Nos últimos dias, o camisa 9 passou a realizar algumas atividades no gramado do CT, sem intensidade e sem contato com a bola. Apesar de o Palmeiras não divulgar prazo de retorno de seus atletas, a reportagem do Lance! apurou que o período de recuperação varia entre dois e três meses.

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Com isso, há a possibilidade de retorno no primeiro jogo após a pausa para o Mundial, no dia 22 de julho, contra o Coritiba. Assim como na recuperação de Paulinho, o Palmeiras adota cautela com Vitor Roque e só o utilizará quando estiver totalmente recuperado, ao contrário do que fez na reta final do estadual.

Mesmo sem estar em plenas condições físicas, Vitor Roque disputou as duas partidas da final contra o Novorizontino. No primeiro jogo, começou no banco e entrou no decorrer da partida. No jogo da taça, em Novo Horizonte, foi titular e marcou um dos gols do Palmeiras na vitória por 2 a 1, que garantiu o 27º título estadual do clube.

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Vitor Roque se lesionou em partida entre Palmeiras e Jacuipense, pela Copa do Brasil (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Folhapress)

Vitor Roque busca retomar protagonismo

Um dos principais destaques do Palmeiras em 2025, Vitor Roque convive com lesões no tornozelo neste primeiro semestre e disputou apenas 18 partidas no período, sendo 11 como titular — a maioria ainda pelo Paulistão.

Vitor Roque foi o vice-artilheiro do Palmeiras na última temporada, com 20 gols, atrás apenas do argentino Flaco López, que marcou 25. Neste ano, no entanto, soma apenas seis gols, além de uma assistência.

Os números e, principalmente, as lesões, afastam o camisa 9 do protagonismo na equipe de Abel Ferreira. A pausa para a Copa do Mundo e a possibilidade de avançar na recuperação sem perder partidas aparecem como trunfos para o atacante no segundo semestre, em que o Palmeiras terá a reta final das principais competições da temporada.

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