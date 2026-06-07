Jogador do Palmeiras pode ser convocado pela Argentina após corte por lesão; entenda

O lateral-direito Agustín Giay, de 22 anos, pode acabar se tornando uma presença definitiva no grupo da Argentina para a Copa do Mundo de 2026. Embora o jogador do Palmeiras ainda não figure na lista oficial para o Mundial, a lesão de um dos companheiros de seleção, Leonardo Balerdi, pode abrir espaço para que o argentino ganhe um lugar sob o comando de Lionel Scaloni na competição.

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A principal razão para a convocação de Giay para os amistosos preparatórios reside nos problemas físicos dos titulares da posição. Gonzalo Montiel e Nahuel Molina, pilares da conquista mundial no Catar, seguem em processo de recuperação física. O jogador do Palmeiras foi chamado para integrar os treinos e amistosos da seleção argentina antes da estreia na Copa.

Diante do cenário, Giay não apenas foi chamado, como venceu a disputa interna com Nicolás Capaldo para ser titular no amistoso contra Honduras, em Kansas City, e jogou durante os 90 minutos.

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Giay em amistoso da Argentina contra Honduras. (Foto: Tim Warner / Getty Images via AFP)

Além das dúvidas sobre as condições plenas de Montiel e Molina, um corte recente no setor defensivo aumentou as chances do palmeirense. O zagueiro Leonardo Balerdi foi desconvocado após sofrer uma lesão muscular na perna direita. Embora atuem em funções diferentes na defesa, a ausência de Balerdi abre espaço para que Scaloni reavalie a composição do grupo defensivo, dando a Giay a oportunidade tendo em vista os problemas físicos dos jogadores de defesa.

Consistência no Palmeiras como vitrine

Desde que foi contratado junto ao San Lorenzo em 2024, por cerca de R$ 40,7 milhões, o defensor acumulou 87 jogos com a camisa alviverde. Apenas na temporada de 2026, ele já soma 26 partidas, e tem como destaques a capacidade de apoiar o ataque sem comprometer a solidez defensiva.

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Embora tenha sido vista como um teste de fogo para o atleta, a partida contra Honduras foi modesta. Com apenas uma aparição anterior pela seleção principal, quando atuou 21 minutos contra a Mauritânia, em março, os minutos ganhos pela Albiceleste podem ajudar na possível convocação de Giay, que ainda concorre com outros nomes pelo espaço no time da Copa do Mundo.

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