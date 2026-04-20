Palmeiras resguarda comissão após suspensão de Abel e vê incoerência em punições

A comissão técnica do Palmeiras voltou a não conceder entrevista após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico. A decisão seguiu a mesma medida adotada no clássico contra o Corinthians, mas com motivações distintas entre os dois casos.

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+ Melhores momentos: Palmeiras resiste a expulsão, vence o Athletico e sustenta liderança no Brasileirão

Antes do empate sem gols em Itaquera, a diretoria alviverde buscou efeito suspensivo para ter o treinador à beira do gramado, decisão negada pelo STJD e que gerou revolta nos bastidores do clube. Abel viu sua pena ser reduzida de oito para sete jogos e segue como desfalque para os próximos três compromissos do Brasileirão.

A decisão de não conceder coletiva foi tomada em conjunto entre comissão técnica e diretoria, como forma de protesto à decisão, segundo apurou a reportagem do Lance!.

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Já a opção por não conceder coletiva neste último domingo partiu diretamente da comissão técnica, em apoio a Abel Ferreira e contrária à manutenção da suspensão. Um dos pontos citados, inclusive, foi o efeito suspensivo concedido ao goleiro Hugo Souza, do Corinthians, no mesmo dia em que o clube enfrentou o Vitória, em Salvador.

A suspensão não se aplica a jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, e Abel Ferreira estará à disposição para o primeiro confronto com o Jacuipense, pela quinta fase da competição. No duelo, o treinador alviverde concederá entrevista após o apito final.

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O clube avaliará, jogo a jogo, a decisão de conceder ou não atendimento à imprensa no Campeonato Brasileiro, com comunicação prévia à torcida e à imprensa antes de a bola rolar. Os jogadores seguem com falas na saída de campo e na zona mista.

Gustavo Gómez marcou o gol da vitória do Palmeiras, que atuou sem Abel Ferreira, suspenso, à beira do gramado (Foto: Jhony Inacio / Agencia Enquadrar / Folhapress)

Sequência do Palmeiras sem Abel Ferreira

26/04 - Red Bull Bragantino x Palmeiras

02/05 - Palmeiras x Santos

10/05 - Remo x Palmeiras

*Todas as partidas são válidas pelo Brasileirão

Comunicado à imprensa antes da partida contra o Athletico

Assim como na partida contra o Corinthians, no último domingo (12), nenhum membro da comissão técnica do Palmeiras atenderá a imprensa hoje. O atendimento de atletas na zona mista ocorrerá normalmente.

Liderança e aproveitamento perfeito no Allianz Parque

O Palmeiras chegou aos 29 pontos após vencer o Athletico e manteve a vantagem de seis em relação ao vice-líder Flamengo. No Allianz Parque, são quatro vitórias e 100% de aproveitamento, enquanto o recorte geral como mandante, incluindo a Arena Barueri, aponta para 13 vitórias e um empate em 14 partidas.

Para a próxima partida do Brasileirão, a equipe segue sem o técnico Abel Ferreira. Além dele, Murilo, que recebeu dois cartões amarelos diante do Athletico, cumpre suspensão automática. Marlon Freitas, suspenso, retorna.

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