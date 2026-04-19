Vitor Roque celebra força do Palmeiras após expulsão: 'Correr a cada minuto'

Vitor Roque voltou a ser relacionado pelo Palmeiras após cinco partidas como desfalque. Desde a reta final do Campeonato Paulista, o atacante convive com problemas físicos no tornozelo e chegou a atuar no sacrifício na decisão diante do Novorizontino.

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+ Palmeiras resiste à expulsão e sustenta liderança no Brasileirão após vitória sobre o Athletico

Neste domingo, diante do Athletico, participou de pouco mais de dez minutos na vitória por 1 a 0, que manteve o retrospecto perfeito do Palmeiras no Allianz Parque após quatro jogos. Após atuar em desvantagem numérica durante toda a segunda etapa, em razão da expulsão, Roque celebrou o espírito de luta da equipe e a oportunidade de retornar aos gramados.

- Primeiro agradecer pela oportunidade, feliz de estar de volta ajudando o Palmeiras. Foi uma vitória sofrida, com um a menos, mas isso demonstra a força do nosso grupo, que é correr a cada minuto por todas as bolas, e saímos com a vitória. Pelo tempo que fiquei fora, demanda treino, ritmo de jogo. É continuar trabalhando, com muita humildade, para estar 100% - comemorou Vitor Roque.

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Em momento descontraído, o camisa 9 comentou sobre a opção de utilizar camisa de manga longa em jogos do Palmeiras, em meio à dificuldade de produção do material por clubes no Brasil devido ao clima.

- Eu gosto (da camisa de manga londa), me sinto bem, confortável. Era difícil ter, sempre jogava e hoje estar podendo estar assim, ainda mais vestindo a camisa do Palmeiras, muito feliz - completou o camisa 9.

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Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 29 pontos após 12 rodadas e manteve a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, encara o Jacuipense, também no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Vitor Roque durante vitória do Palmeiras sobre o Athletico por 1 a 0 (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

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