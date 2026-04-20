Rivais reagem à vitória do Palmeiras no Brasileirão: 'Não adianta'

O Palmeiras venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, na noite deste domingo (19), em jogo emocionante da 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes socias, torcedores de clubes rivais reagiram à vitória do Alviverde na competição.

continua após a publicidade

O capitão Gustavo Gómez, ainda na primeira etapa, marcou o gol alviverde, que segue na liderança da competição. Ainda nos minutos iniciais do segundo tempo, Murilo recebeu o segundo cartão amarelo, e o Palmeiras passou a jogar em desvantagem numérica.

➡️Maestro Júnior critica atitude de árbitro em Flamengo x Bahia: 'Completamente'

No final da partida, o árbitro marcou pênalti de Benedetti em Viveros, mas o VAR chamou, e a decisão foi alterada. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Palmeiras se revoltaram com a arbitragem. Veja o lance e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Árbitro voltou atrás do pênalti marcado contra o Palmeiras (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Veja comentários dos torcedores rivais

Como foi o jogo do Palmeiras

O Palmeiras, assim como na maioria das partidas como mandante, dominou os minutos iniciais e encurralou o Athletico em seu campo defensivo, empurrado pelos pouco menos de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque.

Em uma das poucas finalizações em direção ao gol de Santos, o capitão Gustavo Gómez aproveitou cruzamento na área para bater colocado e abrir o marcador. O Furacão, mesmo em investidas tímidas, chegou a levar perigo ao gol palmeirense. Mas Carlos Miguel, bem posicionado, evitou o empate.

continua após a publicidade

Mesmo em vantagem, o Palmeiras seguiu no campo de ataque, mas sem gerar chances claras para ampliar a vantagem. Andreas, nos acréscimos, teve a última grande chance dos 45 minutos iniciais.

O segundo tempo foi diretamente condicionado pela expulsão de Murilo, que recebeu o segundo cartão amarelo ainda no segundo minuto da etapa complementar. Em desvantagem numérica, a comissão técnica do Palmeiras optou por reforçar o sistema defensivo com a entrada de Bruno Fuchs no lugar do atacante Flaco López.

🤑 Aposte em gols do Palmeiras! Clique aqui e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas