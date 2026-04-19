O Palmeiras venceu o Athletico pelo Brasileirão e manteve aproveitamento perfeito no Allianz Parque. O capitão Gustavo Gómez, ainda na primeira etapa, marcou o gol alviverde, que segue na liderança da competição após o resultado deste domingo. Ainda nos minutos iniciais do segundo tempo, Murilo recebeu o segundo cartão amarelo, e a equipe paulista passou a jogar em desvantagem numérica.

continua após a publicidade

+ Sem Abel e titular, Palmeiras defende liderança e busca manter 100% no Allianz

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 29 pontos em 12 rodadas e preservou a distância para o vice-líder Flamengo, que encara o Bahia no Maracanã. O Athletico, por sua vez, permaneceu com 19 pontos e perdeu a oportunidade de entrar no G4 da competição.

Como foi o jogo?

O Palmeiras, assim como na maioria das partidas como mandante, dominou os minutos iniciais e encurralou o Athletico em seu campo defensivo, empurrado pelos pouco menos de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Em uma das poucas finalizações em direção ao gol de Santos, o capitão Gustavo Gómez aproveitou cruzamento na área para bater colocado e abrir o marcador. O Furacão, mesmo em investidas tímidas, chegou a levar perigo ao gol palmeirense. Mas Carlos Miguel, bem posicionado, evitou o empate.

Mesmo em vantagem, o Palmeiras seguiu no campo de ataque, mas sem gerar chances claras para ampliar a vantagem. Andreas, nos acréscimos, teve a última grande chance dos 45 minutos iniciais.

continua após a publicidade

O segundo tempo foi diretamente condicionado pela expulsão de Murilo, que recebeu o segundo cartão amarelo ainda no segundo minuto da etapa complementar. Em desvantagem numérica, a comissão técnica do Palmeiras optou por reforçar o sistema defensivo com a entrada de Bruno Fuchs no lugar do atacante Flaco López.

O Athletico passou a povoar o campo ofensivo. No entanto, não transformava a posse de bola em chutes ao gol de Carlos Miguel. Com o passar do jogo, a equipe de Odair Hellmann passou a apostar nas bolas aéreas, principal válvula de escape em busca do empate.

Entre um pênalti revertido pela arbitragem após revisão do VAR e investidas do Furacão, o placar se manteve inalterado em relação à primeira etapa. O Palmeiras manteve a liderança do Brasileirão, além do aproveitamento perfeito no Allianz em quatro partidas na temporada.

Gustavo Gómez disputa posse de bola durante partida entre Palmeiras e Athletico (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress) Sao Paulo

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Jacuipense, no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Athletico encara o Atlético-GO, em casa, às 21h30. Ambos os duelos são válidos pela quinta fase da Copa do Brasil.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Athletico

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 ATHLETICO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Gustavo Gómez (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Murilo 2x e Allan (PAL); Jadson, João Cruz, Portilla e Odair Hellmann (CAP)

🟥 Cartões vermelhos: Murilo (PAL)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Celso Luiz da Silva

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Jhon Arias (Felipe Anderson) e Allan (Benedetti), Ramón Sosa (Vitor Roque) e Flaco López (Bruno Fuchs).

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Jadson (João Cruz), Luiz Gustavo, Portilla (Zapelli) e Esquivel; Mendoza, Viveros e Dudu (Felipe Chiqueti).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💰 Aposte nos jogos do Palmeiras no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.