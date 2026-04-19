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Palmeiras perde Murilo para duelo contra o RB Bragantino

Zagueiro recebeu segundo amarelo no início da segunda etapa e cumpre suspensão automática

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 19/04/2026
21:28
Murilo, zagueiro do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
imagem cameraMurilo, zagueiro do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
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O Palmeiras não terá Murilo para a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 26 de fevereiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi expulso após receber dois cartões amarelos, o último deles ainda no início do segundo tempo.

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+ Palmeiras resiste à expulsão e sustenta liderança no Brasileirão após vitória sobre o Athletico

Ainda na etapa inicial, Murilo recebeu cartão por falta em Viveros. Posteriormente, desta vez no meio de campo, parou contra-ataque rival e foi novamente advertido e, dessa vez, expulso no Allianz Parque.

Bruno Fuchs, que entrou na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico neste domingo, aparece como principal candidato para assumir a vaga de Murilo. Enquanto Benedetti, cria das categorias de base, corre por fora na disputa.

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Titular absoluto em 2026 após conviver com períodos de instabilidade no último ano, Murilo soma 19 jogos com a camisa do Palmeiras, três gols, incluindo um no segundo jogo da decisão do Paulistão contra o Novorizontino, e uma assistência.

O Palmeiras chegou aos 29 pontos com o triunfo desta noite e manteve a vantagem na liderança do Brasileirão. Agora, volta as atenções para o confronto contra o Jacuipense, também no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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+ Vitor Roque celebra força do Palmeiras sobre o Athletico após expulsão de Murilo: 'Correr a cada minuto'

Murilo comemora gol do Palmeiras ao lado de Vitor Roque, pela final do Paulistão. (Foto: JOTA ARNALDO/RP FOTOPRESS)
Murilo comemora gol do Palmeiras ao lado do atacante Vitor Roque, sobre o Novorizontino, em partida válida pela final do Campeonato Paulista (Foto: JOTA ARNALDO / RP FOTOPRESS)

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