Palmeiras perde Murilo para duelo contra o RB Bragantino
Zagueiro recebeu segundo amarelo no início da segunda etapa e cumpre suspensão automática
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O Palmeiras não terá Murilo para a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 26 de fevereiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi expulso após receber dois cartões amarelos, o último deles ainda no início do segundo tempo.
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Ainda na etapa inicial, Murilo recebeu cartão por falta em Viveros. Posteriormente, desta vez no meio de campo, parou contra-ataque rival e foi novamente advertido e, dessa vez, expulso no Allianz Parque.
Bruno Fuchs, que entrou na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico neste domingo, aparece como principal candidato para assumir a vaga de Murilo. Enquanto Benedetti, cria das categorias de base, corre por fora na disputa.
Titular absoluto em 2026 após conviver com períodos de instabilidade no último ano, Murilo soma 19 jogos com a camisa do Palmeiras, três gols, incluindo um no segundo jogo da decisão do Paulistão contra o Novorizontino, e uma assistência.
O Palmeiras chegou aos 29 pontos com o triunfo desta noite e manteve a vantagem na liderança do Brasileirão. Agora, volta as atenções para o confronto contra o Jacuipense, também no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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