Palmeiras define alvos para cargo de técnico do Sub-20

O Palmeiras trabalha no momento com quatro nomes para substituir Lucas Andrade no comando do Sub-20. Um deles é Leonardo Galbes, técnico do Bahia na categoria. Outro é João Burse, hoje no clube formador Porto Vitória-ES, que já ocupou o cargo em aberto no Verdão entre 2015 e 2017. Os outros dois alvos, porém, ainda são desconhecidos.

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A definição do novo comandante será concretizada apenas ao fim da Libertadores Sub-20, quando Lucas Andrade passa a integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20 e Olímpica.

O processo de contratação é todo comandado por João Paulo Sampaio, Gerente/Coordenador de Futebol de Base do Palmeiras, que busca um técnico com modelo de jogo ofensivo e que não coloque resultado à frente do desenvolvimento dos atletas.

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Ainda sob comando de Lucas Andrade, o Palmeiras joga neste sábado (14), pela Libertadores Sub-20, contra o Sporting Cristal, às 18h30 (de Brasília).

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Saída de Lucas Andrade do Palmeiras

Lucas Andrade, treinador do Sub-20 do Palmeiras, aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira da categoria, conforme divulgado pelo clube no último dia 4.

O profissional iniciou sua trajetória no Palmeiras em 2016, após passagem pelo Desportivo Brasil-SP. Inicialmente, comandou o Sub-14 e também auxiliava o Sub-15 quando necessário. Posteriormente, foi promovido categoria por categoria, até assumir o Sub-20, último degrau antes da transição para o profissional.

Na edição de 2026 da Copinha, principal competição de base do futebol brasileiro, Lucas Andrade conduziu o Palmeiras até as quartas de final, quando a equipe foi eliminada nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.