Danilo joga, Endrick fica no banco: crias do Palmeiras vivem cenários distintos na Seleção Volante entrou na reta final da partida, enquanto atacante permaneceu no banco mesmo após cinco alterações de Ancelotti

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O Palmeiras teve dois representantes no empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, no último sábado, pela estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Formados nas categorias de base do clube alviverde, Danilo Santos e Endrick viveram situações distintas durante a partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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Ambos começaram a partida no banco de reservas. Danilo, porém, foi acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo e entrou na vaga de Bruno Guimarães. O volante permaneceu em campo por cerca de dez minutos, sem contar os acréscimos.

A entrada de Danilo esgotou as opções de substituição da comissão técnica. Com isso, Endrick permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, decisão que levou Carlo Ancelotti a ser questionado na entrevista coletiva após o empate.

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O treinador italiano demonstrou incômodo ao comentar a decisão de não utilizar o atacante do Real Madrid. Ancelotti afirmou que não costuma tratar individualmente dos atletas do elenco, mas sim do coletivo da Seleção.

O italiano optou por iniciar a partida com Igor Thiago como referência no ataque, ao lado de Vini Jr., autor do único gol brasileiro, e Raphinha pelos lados do campo. Durante o confronto, promoveu as entradas de Luiz Henrique e Matheus Cunha no setor ofensivo, além de outras três alterações — duas no meio-campo e uma na lateral direita.

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— Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem. No segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades. Temos que acertar mais — afirmou o técnico.

Endrick (à esquerda), cria do Palmeiras, após partida da Seleção Brasileira contra Marrocos, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, dia 19, diante do Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. Após empatar com Marrocos na estreia, a equipe ocupa a terceira posição do Grupo C, com um ponto. A liderança é da Escócia, que soma três, enquanto os marroquinos aparecem à frente dos brasileiros nos critérios de desempate.

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