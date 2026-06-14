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Danilo joga, Endrick fica no banco: crias do Palmeiras vivem cenários distintos na Seleção

Volante entrou na reta final da partida, enquanto atacante permaneceu no banco mesmo após cinco alterações de Ancelotti

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/06/2026 10:21
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Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
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O Palmeiras teve dois representantes no empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, no último sábado, pela estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Formados nas categorias de base do clube alviverde, Danilo Santos e Endrick viveram situações distintas durante a partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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    Ambos começaram a partida no banco de reservas. Danilo, porém, foi acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo e entrou na vaga de Bruno Guimarães. O volante permaneceu em campo por cerca de dez minutos, sem contar os acréscimos.

    A entrada de Danilo esgotou as opções de substituição da comissão técnica. Com isso, Endrick permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, decisão que levou Carlo Ancelotti a ser questionado na entrevista coletiva após o empate.

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    O treinador italiano demonstrou incômodo ao comentar a decisão de não utilizar o atacante do Real Madrid. Ancelotti afirmou que não costuma tratar individualmente dos atletas do elenco, mas sim do coletivo da Seleção.

    O italiano optou por iniciar a partida com Igor Thiago como referência no ataque, ao lado de Vini Jr., autor do único gol brasileiro, e Raphinha pelos lados do campo. Durante o confronto, promoveu as entradas de Luiz Henrique e Matheus Cunha no setor ofensivo, além de outras três alterações — duas no meio-campo e uma na lateral direita.

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    — Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador, falo da equipe. A equipe no primeiro tempo não jogou bem. No segundo tempo foi melhor. Tivemos algumas oportunidades. Temos que acertar mais — afirmou o técnico.

    Endrick, formado nas categorias de base do Palmeiras, durante estreia da Seleção na Copa
    Endrick (à esquerda), cria do Palmeiras, após partida da Seleção Brasileira contra Marrocos, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

    A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira, dia 19, diante do Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. Após empatar com Marrocos na estreia, a equipe ocupa a terceira posição do Grupo C, com um ponto. A liderança é da Escócia, que soma três, enquanto os marroquinos aparecem à frente dos brasileiros nos critérios de desempate.

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