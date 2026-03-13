De virada, Palmeiras vence Corinthians pelo Brasileirão Feminino

O Palmeiras venceu o Corinthians por 3 a 2 noite desta sexta-feira (13), na Arena Barueri, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Jhonson e Duda Sampaio marcaram ainda no primeiro tempo para as Brabas, enquanto Fê Palermo, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão garantiram os três pontos alviverdes.

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A partida também marcou a estreia da técnica Emily Lima no comando do Corinthians. Na sequência da competição, o Timão recebe o América-MG na segunda-feira (23), às 21h. Já o Palmeiras volta a campo no domingo (22), às 18h, quando encara o Vitória.

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Como foi Palmeiras e Corinthians

O Corinthians foi dominante no primeiro tempo do Derby e abriu boa vantagem sobre o Palmeiras na Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Com gols de Jhonson e Duda Sampaio, as Brabas foram para o intervalo vencendo por 2 a 0 e controlando as principais ações da partida.

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O clássico começou equilibrado, com o Palmeiras tentando pressionar nos primeiros minutos. Logo no início, Bia Zaneratto teve boa chance de cabeça após cruzamento de Fê Palermo, mas mandou para fora. A resposta corintiana veio rapidamente e foi fatal.

Aos seis minutos, Gabi Zanotti encontrou Jhonson em profundidade. A atacante arrancou em velocidade, ganhou da marcação e finalizou na saída de Kate Tapia para abrir o placar.

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O Corinthians seguiu perigoso e quase ampliou pouco depois, novamente com Jhonson, que apareceu livre após lançamento, mas finalizou desequilibrada para fora. O Palmeiras tentou reagir com jogadas pelos lados, principalmente com Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.

Aos 17 minutos saiu o segundo gol corintiano e em grande estilo. Duda Sampaio cobrou falta com precisão e acertou o ângulo da goleira Tapia, marcando um golaço e ampliando a vantagem das visitantes.

Curiosidade: tanto Jhonson como Duda Sampaio comemoraram da mesma forma: cumprimentaram a técnica Emily Lima e todas as atletas do banco de reservas. Até aqui, 2 a 0 Corinthians. @lance_timao pic.twitter.com/TJZVJzxXS4 — Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) March 14, 2026

O Palmeiras ainda tentou diminuir antes do intervalo e chegou a balançar as redes com Tainá Maranhão após driblar a goleira Lelê, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o lance.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para o segundo tempo, o clássico ficou mais equilibrado e não demorou para o Palmeiras diminuir. Aos 8, Fê Palermo aproveitou sobra na área e fez 2 a 1.

O time de Rosana Augusto criou boas chances com Tainá Maranhão e Raíssa Bahia, enquanto o Corinthians tentou responder em contra-ataques, como em cruzamento de Gisela Robledo que terminou nas mãos da goleira Kate Tapia.

A pressão surtiu efeito aos 20 minutos. Em lançamento longo de Kate Tapia, Raíssa Bahia ganhou da defesa do Corinthians na velocidade e finalizou na saída da goleira Lelê para empatar o clássico na Arena Barueri.

O Palmeiras seguiu melhor no segundo tempo e conseguiu a virada aos 33 minutos. Após cruzamento para a área, Tainá Maranhão apareceu bem posicionada e finalizou de cabeça para superar Lelê, colocando as Palestrinas em vantagem na Arena Barueri. Antes do gol, o Corinthians ainda tentou responder com finalização de Ana Vitória, que arriscou de fora da área, mas mandou para fora. O jogo também teve uma pausa para hidratação na metade da etapa final.

Depois de sofrer o terceiro gol, o Corinthians tentou reagir e chegou a balançar as redes. Aos 36 minutos, Gisela Robledo marcou para as Brabas após jogada no ataque, mas a arbitragem apontou impedimento da camisa 7 e anulou o lance, frustrando a tentativa de empate. Nos minutos finais, a equipe alvinegra ainda pressionou em busca da igualdade, mas o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e garantir a virada no clássico.

Comemoração eufórica de Tainá Maranhão e banco palmeirense na vitória do Palmeiras. Por enquanto, 3 a 2, com Fê Palermo, Raíssa Bahia e Tainá marcando para as Palestrinas. @lance_palmeiras pic.twitter.com/Z2Dv4OUunG — Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) March 14, 2026

O jogo continuou equilibrado até o fim e as Brabas tiveram chance de chegar ao empate. Kate Tapia interviu bem na finalização de Gabi Zanotti e o jogo terminou 3 a 2 para o Verdão.

PALMEIRAS 3 X 2 CORINTHIANS

Brasileirão Feminino - 3ª rodada Data: sexta-feira, 13 de março Horário: 21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Barueri, em Barueri (SP) Público: 657 torcedores Gols: Jhonson (6' 2T), Duda Sampaio (18' 1T), Fê Palermo (8' 2T), Raíssa Bahia (20' 2T) e Tainá Maranhão (33' 2T)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo (Emily), Poliana, Pati Maldaner (Carla Tays) e Rhay Coutinho (Ana Guzmán); Ingryd, Andressinha (Duda Santos), Raíssa Bahia e Brena (Lorena Benítez); Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

CORINTHIANS: Lelê, Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete; Duda Sampaio, Andressa Alves (Ana Vitória) e Letícia Monteiro; enquanto Gabi Zanotti, Vic Albuquerque (Gisela Robledo) e Jhonson (Belén Aquino). Técnica: Emily Lima.