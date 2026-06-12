Gustavo Gómez vira assunto durante jogo da Copa do Mundo: 'Tem uma razão' Zagueiro do Palmeiras é capitão da seleção paraguaia

Paraguai e Estados Unidos se enfrentaram, na noite desta sexta-feira (12), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante o duelo, o nome do zagueiro Gustavo Gómez ficou em alta nas redes sociais.

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Na primeira rodada Copa do Mundo o Paraguai de Gustavo Gómez perdeu por 4 a 1 para o Estados Unidos, com dois gols de Balogun, um contra de Bobadilla, do São Paulo, e um de Reyna para os donos da casa. Maurício, do Palmeiras, descontou. A equipe de Gustavo Álfaro foi completamente dominada no primeiro tempo.

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Nas redes sociais, o desempenho de Gustavo Gómez na Copa do Mundo foi muito criticado por torcedores brasileiros, principalmente por rivais do Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

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Gustavo Gómez reclama com o árbitro na Copa (Foto: Patrick T. Fellon/AFP)

Veja comentários sobre o zagueiro

O futebol que o Gustavo Gomez joga neste momento é uma péssima notícia para o Palmeiras https://t.co/jLLu69pTw9 — Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperolas) June 13, 2026

Gustavo Gomez passando vergonha Mundial sem a arbitragem do Brasileirão — Benjamín Esposito na Copa (@giaoselva) June 13, 2026

GUSTAVO GOMEZ NO PALMEIRAS É UM

LEÃO NA SELEÇÃO É UM GATINHO #CopaDoMundoFifa — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 13, 2026

Existe uma razão pq o Gustavo Gomez é rei no Brasil



Pq aqui um nível é um lixo msm — Iraola nordestino (@bombersleague) June 13, 2026

Além de Gustavo Gómez, quem são os convocados do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?

O Paraguai iniciou sua trajetória na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (12), diante do mandante Estados Unidos. A seleção comandada por Gustavo Álfaro conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira todos os nomes abaixo:

Dos sete representantes do Brasileirão na delegação do Paraguai na Copa do Mundo, três jogam no Palmeiras. Gustavo Gómez, capitão do Alviverde, também é o dono da braçadeira de capitão da Albiroja. No setor ofensivo, Ramon Sosa e o naturalizado Maurício completam os jogadores do Verdão.

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Além de Gustavo Gómez, outros dois zagueiros do Paraguai na Copa do Mundo atuam no Brasil: Fabián Balbuena, do Grêmio e campeão pelo Corinthians, e Junior Alonso, do Atlético Mineiro. Os experientes defensores são peças importantes do elenco paraguaio, mas não como titulares absolutos.