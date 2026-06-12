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Gustavo Gómez vira assunto durante jogo da Copa do Mundo: 'Tem uma razão'

Zagueiro do Palmeiras é capitão da seleção paraguaia

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 23:36
Atualizado há 1 minutos
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Gustavo Gómez agarra Balogun na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
Gustavo Gómez agarra Balogun na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Paraguai e Estados Unidos se enfrentaram, na noite desta sexta-feira (12), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante o duelo, o nome do zagueiro Gustavo Gómez ficou em alta nas redes sociais.

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    • Na primeira rodada Copa do Mundo o Paraguai de Gustavo Gómez perdeu por 4 a 1 para o Estados Unidos, com dois gols de Balogun, um contra de Bobadilla, do São Paulo, e um de Reyna para os donos da casa. Maurício, do Palmeiras, descontou. A equipe de Gustavo Álfaro foi completamente dominada no primeiro tempo.

    ➡️Paraguaios reagem a gol contra de Bobadilla na Copa do Mundo: 'Inacreditável'

    Nas redes sociais, o desempenho de Gustavo Gómez na Copa do Mundo foi muito criticado por torcedores brasileiros, principalmente por rivais do Palmeiras. Veja os comentários abaixo:

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    Gustavo Gómez Estados Unidos Paraguai Copa do Mundo
    Gustavo Gómez reclama com o árbitro na Copa (Foto: Patrick T. Fellon/AFP)

    Veja comentários sobre o zagueiro

    Além de Gustavo Gómez, quem são os convocados do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?

    O Paraguai iniciou sua trajetória na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (12), diante do mandante Estados Unidos. A seleção comandada por Gustavo Álfaro conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira todos os nomes abaixo:

    Dos sete representantes do Brasileirão na delegação do Paraguai na Copa do Mundo, três jogam no Palmeiras. Gustavo Gómez, capitão do Alviverde, também é o dono da braçadeira de capitão da Albiroja. No setor ofensivo, Ramon Sosa e o naturalizado Maurício completam os jogadores do Verdão.

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    ➡️ Torcida do Canadá faz festa nas ruas de Toronto antes da estreia na Copa do Mundo

    Além de Gustavo Gómez, outros dois zagueiros do Paraguai na Copa do Mundo atuam no Brasil: Fabián Balbuena, do Grêmio e campeão pelo Corinthians, e Junior Alonso, do Atlético Mineiro. Os experientes defensores são peças importantes do elenco paraguaio, mas não como titulares absolutos.

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