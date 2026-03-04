Técnico do Palmeiras aceita convite da CBF para integrar comissão da Seleção Sub-20

Lucas Andrade, treinador do Sub-20 do Palmeiras, aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira da categoria, além da equipe Pré-Olímpica. A informação foi divulgada pelo clube na manhã desta quarta-feira (4).

O comandante irá se despedir do Palmeiras ao término da atual edição da Copa Libertadores sub-20, que será disputada no Equador, a partir do próximo domingo (8).

Lucas Andrade iniciou sua trajetória no Palmeiras em 2016, após passagem pelo Desportivo Brasil-SP. Inicialmente, comandou o Sub-14 e também auxiliava o Sub-15 quando necessário. Posteriormente, foi promovido categoria por categoria, até assumir o Sub-20, último degrau antes da transição para o profissional.

Na edição de 2026 da Copinha, principal competição de base do futebol brasileiro, Lucas Andrade conduziu o Palmeiras até as quartas de final, quando a equipe foi eliminada nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Veja os grupos da Libertadores sub-20

Grupo A: Flamengo, Deportivo Independiente Medellín-COL, Bolívar-BOL e Estudiantes de Mérida-VEN

Grupo B: Palmeiras, Sporting Cristal-PER, Olimpia-PAR e Universidad Católica-EQU

Grupo C: Belgrano-ARG, Nacional-URU, Santiago Wanderers-CHI e LDU Quito-EQU

O primeiro colocado de cada um dos três grupos avança à semifinal da Libertadores Sub-20, assim como o melhor segundo colocado geral. Na última edição, o Palmeiras foi derrotado pelo rival Flamengo na decisão.

