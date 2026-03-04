Técnico do Palmeiras aceita convite da CBF para integrar comissão da Seleção Sub-20
Lucas Andrade irá se despedir do clube ao término da Copa Libertadores sub-20
- Matéria
- Mais Notícias
Lucas Andrade, treinador do Sub-20 do Palmeiras, aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira da categoria, além da equipe Pré-Olímpica. A informação foi divulgada pelo clube na manhã desta quarta-feira (4).
+ Provável escalação do Palmeiras e desfalques para final do Paulistão
O comandante irá se despedir do Palmeiras ao término da atual edição da Copa Libertadores sub-20, que será disputada no Equador, a partir do próximo domingo (8).
Lucas Andrade iniciou sua trajetória no Palmeiras em 2016, após passagem pelo Desportivo Brasil-SP. Inicialmente, comandou o Sub-14 e também auxiliava o Sub-15 quando necessário. Posteriormente, foi promovido categoria por categoria, até assumir o Sub-20, último degrau antes da transição para o profissional.
Na edição de 2026 da Copinha, principal competição de base do futebol brasileiro, Lucas Andrade conduziu o Palmeiras até as quartas de final, quando a equipe foi eliminada nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.
+ Palmeiras fecha janela com duas contratações, saída de pilares e estratégia definida
Veja os grupos da Libertadores sub-20
Grupo A: Flamengo, Deportivo Independiente Medellín-COL, Bolívar-BOL e Estudiantes de Mérida-VEN
Grupo B: Palmeiras, Sporting Cristal-PER, Olimpia-PAR e Universidad Católica-EQU
Grupo C: Belgrano-ARG, Nacional-URU, Santiago Wanderers-CHI e LDU Quito-EQU
O primeiro colocado de cada um dos três grupos avança à semifinal da Libertadores Sub-20, assim como o melhor segundo colocado geral. Na última edição, o Palmeiras foi derrotado pelo rival Flamengo na decisão.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte no título do Palmeiras no Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias