Palmeiras blinda pilares e aguarda Copa para analisar possíveis propostas Alviverde mantém postura de não querer negociar principais nomes e aguarda fim do Mundial para avaliar possíveis propostas

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O Palmeiras mantém o planejamento de não perder seus principais jogadores nesta janela de transferências. Para isso, apoia-se na estrutura oferecida pelo clube, habituado a disputar os principais títulos do calendário, e em contratos de longa duração, acompanhados de multas rescisórias elevadas, o que amplia seu poder de negociação diante do assédio do mercado.

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Todos os jogadores utilizados com frequência pelo técnico Abel Ferreira têm contrato ao menos até o fim de 2027, o que garante ao Palmeiras um horizonte confortável para a manutenção de sua base. A única exceção, neste momento, é Marcelo Lomba, reserva imediato de Carlos Miguel.

Um dos atletas mais experientes do elenco, Lomba tem futuro indefinido no clube. A diretoria avalia a possibilidade de renovar seu contrato por mais uma temporada ou buscar no mercado um goleiro mais jovem para compor o elenco e disputar posição com Carlos Miguel.

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Entre os jogadores que despertam maior interesse de clubes do exterior estão Giay e Flaco López, convocado pela Argentina para a Copa do Mundo, além do jovem Allan, alvo recente do Napoli, da Itália.

Allan, do Palmeiras, é um dos principais alvos no mercado (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

Meta de vendas não pressiona o Palmeiras

De acordo com o orçamento apresentado para 2026, a diretoria do Palmeiras projeta arrecadar cerca de R$ 400 milhões com a venda de jogadores ao longo da temporada. Aproximadamente um terço dessa meta já foi alcançado, impulsionado por negociações que incluem as transferências de Aníbal Moreno e Facundo Torres, além dos valores recebidos pela venda dos direitos econômicos de Jhon Jhon ao Zenit.

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O restante do valor pode ser obtido ao fim da temporada, quando a equipe já terá concluído sua participação no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, principais objetivos esportivos do ano. Além disso, os superávits registrados pelo clube nos últimos exercícios ampliam a margem de manobra da diretoria e reduzem a necessidade de atingir integralmente a meta estabelecida com a venda de jogadores.

Palmeiras tem data para voltar aos trabalhos

O elenco do Palmeiras recebeu três semanas de férias durante a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo e retorna às atividades na noite de 21 de julho, na Academia de Futebol. A comissão técnica optou por não realizar uma intertemporada no exterior, a fim de evitar novos deslocamentos e aproveitar a estrutura do centro de treinamento.

O grupo, que contará com o retorno dos convocados à medida que suas respectivas seleções encerrarem a participação no Mundial, terá cerca de um mês de preparação para o segundo semestre. O período é significativamente superior aos sete dias de trabalho que antecederam a estreia da equipe na temporada, diante da Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

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