Leila ameaça processar Bap, do Flamengo: 'Não vê a hora de me ver fora do Palmeiras' Mandatária alviverde voltou a reforçar que não mantém relações comerciais com Marcos Lamacchia, que negocia a compra da SAF do Vasco

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ameaçou processar Luiz Eduardo Baptista (BAP) após o dirigente do Flamengo afirmar que recorreria à Justiça caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF do Vasco.

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Leila afirmou que, caso BAP prossiga com "acusações falsas" contra ela, irá acioná-lo judicialmente. A presidente do Palmeiras é casada com José Roberto Lamacchia, pai de Marcos Lamacchia, que negocia a compra de 90% da SAF do Vasco.

Em entrevista recente, Leila Pereira afirmou não manter relações comerciais com Marcos Lamacchia e disse que a negociação para a compra do Vasco por ele é totalmente independente, sem qualquer relação com a dirigente ou com o Palmeiras.

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— Se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação — disse ao Ge.

— Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 (...) Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 — completou.

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O embate recente marca um novo atrito entre os dirigentes, que trocam alfinetadas há meses, movimento que se intensificou após o confronto entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores do ano passado. Na ocasião, o clube rubro-negro venceu por 1 a 0, com gol de Danilo, e tornou-se o primeiro brasileiro tetracampeão da competição.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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