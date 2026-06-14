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Leila ameaça processar Bap, do Flamengo: 'Não vê a hora de me ver fora do Palmeiras'

Mandatária alviverde voltou a reforçar que não mantém relações comerciais com Marcos Lamacchia, que negocia a compra da SAF do Vasco

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/06/2026 19:13
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Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ameaçou processar Luiz Eduardo Baptista (BAP) após o dirigente do Flamengo afirmar que recorreria à Justiça caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF do Vasco.

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    Leila afirmou que, caso BAP prossiga com "acusações falsas" contra ela, irá acioná-lo judicialmente. A presidente do Palmeiras é casada com José Roberto Lamacchia, pai de Marcos Lamacchia, que negocia a compra de 90% da SAF do Vasco.

    Em entrevista recente, Leila Pereira afirmou não manter relações comerciais com Marcos Lamacchia e disse que a negociação para a compra do Vasco por ele é totalmente independente, sem qualquer relação com a dirigente ou com o Palmeiras.

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    — Se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação — disse ao Ge.

    — Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 (...) Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027 — completou.

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    O embate recente marca um novo atrito entre os dirigentes, que trocam alfinetadas há meses, movimento que se intensificou após o confronto entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores do ano passado. Na ocasião, o clube rubro-negro venceu por 1 a 0, com gol de Danilo, e tornou-se o primeiro brasileiro tetracampeão da competição.

    Leila Pereira, presidente do Palmeiras
    Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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