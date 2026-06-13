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Palmeiras fecha saída de cria elogiada por Abel e vê meia se valorizar na Copa

Figueiredo deixa o Palmeiras após sequência de lesões no joelho; Mauricio marca o primeiro gol do Paraguai no Mundial

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
13/06/2026 11:10
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Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
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O Palmeiras chegou a um acordo com o volante Figueiredo, formado nas categorias de base do clube, e acertou a rescisão antecipada do contrato, que era válido até setembro. Livre no mercado, o jogador assinou com o Ceará até janeiro de 2027.

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    O Palmeiras manterá 30% dos direitos econômicos de Figueiredo, que iniciou sua trajetória na Academia de Futebol ainda em 2015. Destaque nas categorias de base, o volante sofreu com lesões no joelho durante a transição para o elenco profissional e não conseguiu se firmar sob o comando de Abel Ferreira.

    Elogiado pela comissão técnica em diferentes oportunidades, Figueiredo disputou apenas uma partida pela equipe profissional, em 2025. Contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, foi acionado no segundo tempo e permaneceu em campo por cerca de dez minutos.

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    — Estou muito feliz com esse novo desafio no Ceará. Sou grato ao Palmeiras pelo tempo que passei lá e as boas lembranças, mas era o momento de respirar novos ares. É a oportunidade que eu precisava para mostrar todo o meu potencial — afirmou.

    Figueiredo, meia do Palmeiras
    Figueiredo deixou o Palmeiras e acertou com o Ceará (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Mauricio marca o primeiro "gol do Palmeiras" na Copa do Mundo

    O meio-campista Mauricio foi destaque solitário na goleada sofrida pelo Paraguai para os Estados Unidos por 4 a 1, na noite da última sexta-feira. O confronto marcou a estreia das seleções na fase de grupos da Copa do Mundo.

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    Mauricio foi acionado por Alfaro no intervalo da partida, quando os paraguaios já tinham três gols de vantagem sobre os anfitriões. Em 45 minutos em campo, marcou o gol de honra após receber com liberdade dentro da área e finalizar de primeira.

    O último gol de um jogador do Palmeiras em Copas do Mundo havia sido marcado há 12 anos, pelo chileno Jorge Valdivia, em 2014. O ex-camisa 10 alviverde balançou as redes em 13 de junho daquele ano, na vitória do Chile por 3 a 1 sobre a Austrália, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela fase de grupos da Copa.

    O gol marcado reforça a candidatura de Mauricio a uma vaga entre os titulares do Paraguai para a próxima rodada da fase de grupos. Caso ganhe espaço na equipe de Gustavo Alfaro, o meia do Palmeiras tende a atrair ainda mais atenção durante o Mundial, inclusive de clubes interessados em uma eventual transferência.

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