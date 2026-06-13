Palmeiras fecha saída de cria elogiada por Abel e vê meia se valorizar na Copa
Figueiredo deixa o Palmeiras após sequência de lesões no joelho; Mauricio marca o primeiro gol do Paraguai no Mundial
O Palmeiras chegou a um acordo com o volante Figueiredo, formado nas categorias de base do clube, e acertou a rescisão antecipada do contrato, que era válido até setembro. Livre no mercado, o jogador assinou com o Ceará até janeiro de 2027.
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O Palmeiras manterá 30% dos direitos econômicos de Figueiredo, que iniciou sua trajetória na Academia de Futebol ainda em 2015. Destaque nas categorias de base, o volante sofreu com lesões no joelho durante a transição para o elenco profissional e não conseguiu se firmar sob o comando de Abel Ferreira.
Elogiado pela comissão técnica em diferentes oportunidades, Figueiredo disputou apenas uma partida pela equipe profissional, em 2025. Contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, foi acionado no segundo tempo e permaneceu em campo por cerca de dez minutos.
— Estou muito feliz com esse novo desafio no Ceará. Sou grato ao Palmeiras pelo tempo que passei lá e as boas lembranças, mas era o momento de respirar novos ares. É a oportunidade que eu precisava para mostrar todo o meu potencial — afirmou.
Mauricio marca o primeiro "gol do Palmeiras" na Copa do Mundo
O meio-campista Mauricio foi destaque solitário na goleada sofrida pelo Paraguai para os Estados Unidos por 4 a 1, na noite da última sexta-feira. O confronto marcou a estreia das seleções na fase de grupos da Copa do Mundo.
Mauricio foi acionado por Alfaro no intervalo da partida, quando os paraguaios já tinham três gols de vantagem sobre os anfitriões. Em 45 minutos em campo, marcou o gol de honra após receber com liberdade dentro da área e finalizar de primeira.
O último gol de um jogador do Palmeiras em Copas do Mundo havia sido marcado há 12 anos, pelo chileno Jorge Valdivia, em 2014. O ex-camisa 10 alviverde balançou as redes em 13 de junho daquele ano, na vitória do Chile por 3 a 1 sobre a Austrália, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela fase de grupos da Copa.
O gol marcado reforça a candidatura de Mauricio a uma vaga entre os titulares do Paraguai para a próxima rodada da fase de grupos. Caso ganhe espaço na equipe de Gustavo Alfaro, o meia do Palmeiras tende a atrair ainda mais atenção durante o Mundial, inclusive de clubes interessados em uma eventual transferência.
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