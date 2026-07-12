Flaco López repete protagonismo do Palmeiras e decide pela Argentina na Copa Atacante alviverde foi responsável por assistência que recolocou a atual campeã mundial em vantagem no confronto

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Flaco López precisou de pouco mais de dez minutos em campo para transferir à seleção argentina o protagonismo que vive no Palmeiras. Reserva durante toda a campanha na Copa do Mundo, o atacante entrou na prorrogação e deu a assistência para o gol de Julián Álvarez, que abriu o caminho para a classificação celeste à semifinal.

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Se pelo Palmeiras Flaco López soma 14 gols e oito assistências em 2026, na seleção argentina exerce um papel mais discreto. Reserva de Lionel Scaloni, o atacante foi convocado justamente para cenários como o enfrentado no último sábado (11), quando entrou na prorrogação e contribuiu para a classificação da equipe à semifinal da Copa do Mundo.

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Com um jogador a mais desde a expulsão de Embolo, ainda na seguda etapa, e o placar empatado na prorrogação, a Argentina passou a pressionar a Suíça no campo de ataque e aumentou a presença ofensiva. Aos quatro minutos da etapa final do tempo extra, Flaco López foi acionado por Lionel Scaloni. Três minutos depois, deu a assistência para o gol de Julián Álvarez, que colocou a atual campeã mundial em vantagem e encaminhou nova classificação da atual campeã mundial.

- São todas partidas tremendamente boas. Nesse sentido, temos sangue. Fizeram uma atmosfera tremenda. E vamos adiante. Os grandes jogadores gostam desses momentos. Argentina está cheia de grandes jogadores - destacou.

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Com a participação na vitória sobre a Suíça, Flaco López chegou ao segundo jogo nesta Copa do Mundo. Ao todo, soma pouco menos de 20 minutos em campo, em um papel bem diferente do que desempenha no Palmeiras. Ainda assim, cumpre a função para a qual foi convocado por Lionel Scaloni: oferecer uma alternativa ofensiva em momentos decisivos, quando a Argentina precisa de gols e respostas rápidas a cenários adversos.

Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez sobre a Suíça na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Palmeiras leva Flaco López à Copa do Mundo

Flaco López soma 39 gols e 14 assistências pelo Palmeiras desde o início de 2025. Artilheiro da equipe na última temporada, o argentino manteve o desempenho em 2026 e se consolidou como uma das principais referências do time comandado por Abel Ferreira.

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O cenário contrasta com o início de sua passagem pelo clube, em 2022. Nas duas primeiras temporadas, marcou apenas dez gols e não deu assistências, sendo apenas dois deles no ano de estreia. O trabalho desenvolvido internamente, aliado à evolução física do atacante, impulsionou seu crescimento a partir de 2023 e foi determinante para sua consolidação no elenco principal.

Desde então, Flaco López iniciou uma trajetória de ascensão que culminou na primeira convocação para a seleção argentina, em agosto de 2025. A partir dali, passou a figurar com frequência nas listas de Lionel Scaloni e garantiu vaga entre os 26 convocados para a Copa do Mundo.

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Assim como fez ao brilhar pelo Palmeiras, Flaco López voltou a afirmar que "vive um sonho", desta vez com a seleção argentina. Agora, o atacante está a dois jogos da conquista da Copa do Mundo. O primeiro desafio será contra a Inglaterra, na próxima quarta-feira (16), às 16h (de Brasília).

- A vida te surpreende com o que passa. Há alguns meses, não sonhava estar aqui (disputando a Copa do Mundo pela Argentina). Agora pude jogar e dar assistência. É um sonho que estou vivendo. Sigo me preparando para o próximo desafio - afirmou.

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