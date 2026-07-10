Palmeiras descarta retorno de Gabriel Jesus nesta janela, mas monitora atacante Cria da Academia possui contrato válido com o Arsenal até junho de 2027

O Palmeiras não tentará a contratação de Gabriel Jesus nesta janela de transferências, de acordo com a apuração da reportagem do Lance!. A direção entende que o elenco está pronto para o restante da temporada e concentra as atenções nas negociações pelo volante Danilo, do Botafogo.

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O clube, no entanto, mantém Jesus no radar para as próximas janelas. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a prioridade do atacante segue sendo cumprir o atual contrato com o Arsenal, válido até junho de 2027. Caso não permaneça nos Gunners, a Cria da Academia tem como objetivo continuar no futebol europeu, de preferência na Inglaterra.

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O avanço físico de Paulinho, aliado ao iminente retorno de Vitor Roque, amplia as opções de Abel Ferreira no setor ofensivo, que ainda conta com nomes como Flaco López e Jhon Arias, convocados para disputar a Copa do Mundo por Argentina e Colômbia, respectivamente.

Gabriel Jesus, assim como em outras oportunidades, utiliza as instalações do Palmeiras para aprimorar a forma física e manter o ritmo de jogo. A presença do brasileiro no CT, no entanto, não indica um retorno, ao menos nesta temporada.

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Gabriel Jesus, formado nas categorias de base do Palmeiras, em partida pelo Arsenal (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Palmeiras na janela de transferências

O Palmeiras tem duas prioridades nesta janela de transferências: a contratação do volante Danilo junto ao Botafogo e a manutenção das principais peças do elenco para o restante do ano.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras sinalizou uma oferta de 20 milhões de euros por Danilo, além da possibilidade de incluir o zagueiro Naves, sem espaço no atual elenco, na negociação. A diretoria, agora, aguarda uma resposta oficial do Botafogo, que ainda espera receber propostas superiores de clubes do exterior.

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Danilo é o "plano A" nesta janela, e a diretoria alviverde não planeja novas movimentações, uma vez que considera o atual elenco pronto para a reta final da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Na competição por pontos corridos, a equipe comandada por Abel Ferreira lidera, com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo.

Nos torneios de mata-mata, o Palmeiras terá pela frente o Cerro Porteño, na Libertadores, e o Fortaleza, na Copa do Brasil, ambos pelas oitavas de final.

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