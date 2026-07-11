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Palmeiras vence Juventus em jogo-treino com gol de Felipe Anderson

Duelo foi disputado em quatro tempos de 35 minutos e terminou com vitória alviverde por 3 a 1

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/07/2026 16:06
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Felipe Anderson, jogador do Palmeiras, em partida contra o Juventus
Felipe Anderson, jogador do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras venceu o Juventus por 3 a 1, na manhã deste sábado (11), em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. Os gols da partida foram anotados por Felipe Anderson, Heittor e Larson.

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    O jogo foi disputado em quatro tempos de 35 minutos e não teve transmissão oficial por um pedido do Juventus. O clube, que estreia na Copa Paulista no próximo dia 19, contra o Osasco, preferiu manter a atividade fechada para não oferecer informações aos adversários.

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    O primeiro gol da atividade saiu aos nove minutos, após assistência de Giay para Heittor. Aos 33, Felipe Anderson ampliou para o Palmeiras depois de receber cruzamento de Murilo. No quarto e último tempo, Luighi recuperou a bola na área adversária e serviu Larson, que marcou o terceiro. Pouco depois, o Juventus descontou.

    A vitória por 3 a 1 marcou o quarto jogo-treino do Palmeiras durante a intertemporada. Antes de enfrentar o Juventus, a equipe de Abel Ferreira realizou um coletivo entre os próprios jogadores e disputou atividades contra Manauense e Primavera.

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    • O elenco terá folga no domingo (12) e se reapresenta na manhã de segunda-feira (13), quando dará sequência à preparação para a retomada da temporada.

    Larson, meia do Palmeiras, em jogo-treino contra o Juventus. Felipe Anderson também marcou
    Larson, jogador do Palmeiras, em jogo-treino contra o Juventus (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Palmeiras utiliza quatro escalações

    Primeiro tempo

    Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Felipe Anderson, Paulinho, Riquelme e Heitor.

    Segundo tempo

    Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay (João Gabriel), Murilo, Koné e Piquerez (André Lucas); Marlon Freitas (Lucas Evangelista) e Andreas Pereira (Emi Martínez); Felipe Anderson, Felipe Teresa, Riquelme e Victor Gabriel.

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    Terceiro tempo

    Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Benedetti e Arthur; Lucas Evangelista e Emiliano Martínez; Erick Belé, Larson (Luis Pacheco), Eduardo Conceição e Luighi.

    Quarto tempo

    Kaique; Khellven, Bruno Fuchs, Benedetti e Arthur; Coutinho e Luis Pacheco; Erick Belé, Larson, Eduardo Conceição e Luighi.

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