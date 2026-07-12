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Real Madrid reina: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo

Mbappé, Bellingham, Vini e Güler são os representantes merengues entre os goleadores

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 09:27
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Jude Bellingham comemora gol em Inglaterra x Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo
Jude Bellingham, astro do Real Madrid e da Inglaterra, comemora mais um gol na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Ao fim das quartas de final da Copa do Mundo, o Real Madrid manteve a liderança entre os clubes com mais gols no torneio. O gigante espanhol já balançou as redes 19 vezes, com Mbappé (8), Bellingham (6), Vini Jr (4) e Güler (1). Já o PSG, vice-líder, é o time com mais atletas diferentes na artilharia: Barcola, Mbaye, Neves, Dembelé, Mendes, Hakimi, Doué e Ruiz.

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    Confira a lista completa:

    TimeGolsArtilheiros

    Real Madrid (Espanha)

    19

    Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França), Jude Bellingham (Inglaterra) e Arda
    Güler (Turquia)

    PSG (França)

    13

    Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), João Neves (Portugal), Ousmane
    Dembélé (França), Nuno
    Mendes (Portugal), Achraf Hakimi (Marrocos), Désiré
    Doué (França) e Fabián Ruiz (Espanha)

    Arsenal (Inglaterra)

    9

    Kai Havertz (Alemanha), Viktor Gyökeres (Suécia), Leandro
    Trossard (Bélgica), Gabriel Martinelli (Brasil) e Mikel Merino (Espanha)

    Bayern (Alemanha)

    8

    Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra)

    Inter Miami (EUA)

    8

    Lionel Messi (Argentina)

    Crystal Palace (Inglaterra)

    8

    Daichi Kamada (Japão), Daniel Muñoz (Colômbia) e Ismaïla
    Sarr (Senegal)

    Sunderland (Inglaterra)

    8

    Granit Xhaka (Suíça), Brian
    Brobbey (Holanda), Wilson
    Isidor (Haiti), Nilson Angulo (Equador) e Habib
    Diarra (Senegal)

    Liverpool (Inglaterra)

    7

    Virgil van Dijk (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Cody Gakpo (Holanda), Mohamed Salah (Egito) e Mac Allister (Argentina)

    Manchester City (Inglaterra)

    7

    Erling Haaland (Noruega)

    Manchester United (Inglaterra)

    7

    Amad Diallo (Costa do Marfim), Matheus Cunha (Brasil), Casemiro (Brasil) e Lisandro Martínez (Argentina)

    Villarreal (Espanha)

    5

    Alex Freeman (EUA), Nicolas
    Pépé (Costa do Marfim) e Pape
    Gueye (Senegal)

    Newcastle (Inglaterra)

    5

    Yoane Wissa (RD Congo) e Anthony Elanga (Suécia)

    Al-Nassr (Arábia Saudita)

    4

    Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita) e Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Al-Qadsiah (Arábia Saudita)

    4

    Julián Quiñones (México)

    Al Ahly (Egito)

    4

    Emam Ashour (Egito), Trezeguet (Egito) e Yasser Ibrahim (Egito)

    Real Sociedad (Espanha)

    4

    Mikel Oyarzabal (Espanha)

    PSV (Holanda)

    4

    Ismael Saibari (Marrocos) e Ivan Perišić (Croácia)

    Fulham (Inglaterra)

    4

    Raúl Jiménez (México) e Issa Diop (Marrocos)

    Dortmund (Alemanha)

    3

    Felix Nmecha (Alemanha), Nico Schlotterbeck (Alemanha) e Marcel Sabitzer (Áustria)

    Freiburg (Alemanha)

    3

    Johan Manzambi (Suíça)

    Stuttgart (Alemanha)

    3

    Deniz Undav (Alemanha)

    Al-Ahli (Arábia Saudita)

    3

    Franck Kessié (Costa do Marfim) e Riyad Mahrez (Argélia)

    Pyramids FC (Egito)

    3

    Mostafa Ziko (Egito) e Fiston
    Mayele (RD Congo)

    Motherwell FC (Escócia)

    3

    Elijah Just (Nova Zelândia)

    Monaco (França)

    3

    Folarin Balogun (EUA)

    Rennes (França)

    3

    Breel Embolo (Suíça) e Mousa
    Tamari (Jordânia)

    Feyenoord (Holanda)

    3

    In-beom Hwang (Coreia do Sul) e Ayase Ueda (Japão)

    Aston Villa (Inglaterra)

    3

    John McGinn (Escócia) e Youri Tielemans (Bélgica)

    Brighton (Inglaterra)

    3

    Yasin Ayari (Suécia) e Jan Paul
    van Hecke (Holanda)

    Atalanta (Itália)

    3

    Charles De Ketelaere (Bélgica)

    Inter (Itália)

    3

    Petar Sučić (Croácia) e Lautaro
    Martínez (Argentina)

    Juventus (Itália)

    3

    Jonathan David (Canadá)

    Milan (Itália)

    3

    Rafael Leão (Portugal), Alexis
    Saelemaekers (Bélgica) e Gonçalo Ramos (Portugal)

    Napoli (Itália)

    3

    Romelu Lukaku (Bélgica)

    Galatasaray (Turquia)

    3

    Leroy Sané (Alemanha), Barış Alper Yılmaz (Turquia) e Kaan
    Ayhan (Turquia)

    Leverkusen (Alemanha)

    2

    Malik Tillman (EUA)

    Palmeiras (Brasil)

    2

    Mauricio (Paraguai) e Jhon Arias (Colômbia)

    Al-Ain (EAU)

    2

    Soufiane Rahimi (Marrocos)

    Celtic (Escócia)

    2

    Daizen Maeda (Japão) e Auston
    Trusty (EUA)

    Atlético (Espanha)

    2

    Álex Baena (Espanha) e Julián Álvarez (Argentina)

    Barcelona (Espanha)

    2

    Marcus Rashford (Inglaterra) e Lamine Yamal (Espanha)

    Betis (Espanha)

    2

    Álvaro Fidalgo (México) e Giovani Lo Celso (Argentina)

    Girona (Espanha)

    2

    Azzedine Ounahi (Marrocos)

    Sevilla (Espanha)

    2

    Rubén Vargas (Suíça)

    Strasbourg (França)

    2

    Gessime Yassine (Marrocos) e Julio Enciso (Paraguai)

    Nott'm Forest (Inglaterra)

    2

    Dan Ndoye (Suíça)

    Southampton (Inglaterra)

    2

    Cyle Larin (Canadá)

    Tottenham (Inglaterra)

    2

    Pedro Porro (Espanha) e Cuti Romero (Argentina)

    West Ham (Inglaterra)

    2

    Crysencio Summerville (Holanda)

    Foolad (Irã)

    2

    Ramin Rezaeian (Irã)

    Torino (Itália)

    2

    Marcus Pedersen (Noruega) e Nikola Vlašić (Croácia)

    Benfica (Portugal)

    2

    Sidny Lopes (Cabo Verde) e Andreas Schjelderup (Noruega)

    Sporting (Portugal)

    2

    Maxi Araújo (Uruguai)

    Estrela Vermelha (Sérvia)

    2

    Marko Arnautović (Áustria)

    Slovan Liberec (Tchéquia)

    2

    Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina)

    Basaksehir (Turquia)

    2

    Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão) e Eldor
    Shomurodov (Uzbequistão)

    Sundowns (África do Sul)

    1

    Teboho Mokoena (África do Sul)

    Frankfurt (Alemanha)

    1

    Nathaniel Brown (Alemanha)

    Mainz (Alemanha)

    1

    Kaishu Sano (Japão)

    M'gladbach (Alemanha)

    1

    Giovanni Reyna (EUA)

    RB Leipzig (Alemanha)

    1

    Antonio Nusa (Noruega)

    St. Pauli (Alemanha)

    1

    Connor Metcalfe (Austrália)

    Werder Bremen (Alemanha)

    1

    Romano Schmid (Áustria)

    Wolfsburg (Alemanha)

    1

    Mattias Svanberg (Suécia)

    Rosario Central (Argentina)

    1

    Jáminton Campaz (Colômbia)

    LASK (Áustria)

    1

    Sasa Kalajdzic (Áustria)

    RB Salzburg (Áustria)

    1

    Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina)

    Anderlecht (Bélgica)

    1

    Nathan-Dylan Saliba (Canadá)

    Club Brugge (Bélgica)

    1

    Hans Vanaken (Bélgica)

    KRC Genk (Bélgica)

    1

    Junya Ito (Japão)

    Union SG (Bélgica)

    1

    Promise David (Canadá)

    Flamengo (Brasil)

    1

    Gonzalo Plata (Equador)

    Fluminense (Brasil)

    1

    Agustín Canobbio (Uruguai)

    Santos (Brasil)

    1

    Neymar (Brasil)

    Ludogorets (Bulgária)

    1

    Deroy Duarte (Cabo Verde)

    Al-Sailiya SC (Catar)

    1

    Ali Olwan (Jordânia)

    Al-Sadd (Catar)

    1

    Hassan Al-Haydos (Catar)

    Qatar SC (Catar)

    1

    Nizar Al-Rashdan (Jordânia)

    AEL Limassol (Chipre)

    1

    Thapelo Maseko (África do Sul)

    Pafos (Chipre)

    1

    Derrick Luckassen (Gana)

    Nordsjaelland (Dinamarca)

    1

    Caleb Yirenkyi (Gana)

    Zed FC (Egito)

    1

    Mahmoud Saber (Egito)

    Rangers (Escócia)

    1

    Thelo Aasgaard (Noruega)

    NK Maribor (Eslovênia)

    1

    Omar Rekik (Tunísia)

    Almería (Espanha)

    1

    Brian Cipenga (RD Congo)

    Osasuna (Espanha)

    1

    Ante Budimir (Croácia)

    Atlanta (EUA)

    1

    Matías Galarza (Paraguai)

    Dallas (EUA)

    1

    Petar Musa (Croácia)

    Portland (EUA)

    1

    Finn Surman (Nova Zelândia)

    Vancouver (EUA)

    1

    Sebastian Berhalter (EUA)

    Marseille (França)

    1

    Amine Gouiri (Argélia)

    Reims (França)

    1

    Keito Nakamura (Japão)

    AZ Alkmaar (Holanda)

    1

    Mateo Chávez (México)

    ETO FC (Hungria)

    1

    Nadhir Benbouali (Argélia)

    Chelsea (Inglaterra)

    1

    Enzo Fernández (Argentina)

    Everton (Inglaterra)

    1

    Iliman Ndiaye (Senegal)

    Swansea (Inglaterra)

    1

    Cameron Burgess (EUA)

    Watford (Inglaterra)

    1

    Nestory Irankunda (Austrália)

    Wolves (Inglaterra)

    1

    Ladislav Krejčí (Tchéquia)

    Al-Karma (Iraque)

    1

    Aymen Hussein (Iraque)

    M. Tel Aviv (Israel)

    1

    Hélio Varela (Cabo Verde)

    Como (Itália)

    1

    Martin Baturina (Croácia)

    Genoa (Itália)

    1

    Leo Østigård (Noruega)

    Verona (Itália)

    1

    Rafik Belghali (Argélia)

    Chivas (México)

    1

    Luis Romo (México)

    Porto (Portugal)

    1

    Eustaquio (Canadá)

    U Cluj (Romênia)

    1

    Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina)

    Dinamo Makhach. (Rússia)

    1

    Hazem Mastouri (Tunísia)

    Krasnodar (Rússia)

    1

    Kevin Pina (Cabo Verde)

    Rostov (Rússia)

    1

    Mohammad Mohebi (Irã)

    Slavia Praga (Sérvia)

    1

    Michal Sadílek (Tchéquia)

    FC Zürich (Suíça)

    1

    Livano Comenencia (Curaçao)

    Besiktas (Turquia)

    1

    Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)

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    Premier League comprova soberania na Copa

    Considerada a melhor liga do mundo, a Premier League lidera a Copa do Mundo em gols marcados até aqui, com 64. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na 8ª colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais.

    Confira a lista completa:

    Liga (País)Gols

    Premier League (Inglaterra)

    64

    La Liga (Espanha)

    40

    Bundesliga (Alemanha)

    26

    Ligue 1 (França)

    23

    Serie A (Itália)

    20

    Major League Soccer (EUA)

    12

    Saudi Pro League (Arábia Saudita)

    11

    Championship (Inglaterra)

    10

    Egyptian Premier League (Egito)

    8

    Eredivisie (Holanda)

    8

    Scottish Premiership (Escócia)

    6

    Süper Lig (Turquia)

    6

    Brasileirão (Brasil)

    5

    Liga Portugal (Portugal)

    5

    Belgian Pro League (Bélgica)

    4

    Q-League (Catar)

    3

    Premier Liga (Rússia)

    3

    Super liga Srbije (Sérvia)

    3

    Austrian Bundesliga (Áustria)

    2

    Primeira Divisão (Chipre)

    2

    UAE Pro League (EAU)

    2

    Persian Gulf Pro League (Irã)

    2

    Czech First League (Tchéquia)

    2

    Premier Division (África do Sul)

    1

    Primera División (Argentina)

    1

    Parva Liga (Bulgária)

    1

    Superliga (Dinamarca)

    1

    SNL 1 (Eslovênia)

    1

    Nemzeti Bajnokság I (Hungria)

    1

    Iraq Stars League (Iraque)

    1

    Israeli Premier League (Israel)

    1

    Liga MX (México)

    1

    Romanian Liga 1 (Romênia)

    1

    Super League (Suíça)

    1

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