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Vitor Roque avança em recuperação, e Palmeiras aguarda Copa para ter time completo

Atacante participou de atividades no gramado com o elenco na função de curinga

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
11/07/2026 14:12
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Vitor Roque, atacante do Palmeiras, em treinamento na Academia de Futebol
Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, evolui de forma constante no processo de recuperação física após a cirurgia no tornozelo e participou de treinamentos em dois períodos com o restante do elenco, atuando como curinga na Academia de Futebol.

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    O procedimento é semelhante ao realizado por Paulinho durante a temporada, quando o meia-atacante também passou por um período de evolução física após ficar afastado dos gramados. De acordo com apuração do Lance!, a expectativa é de que Vitor Roque esteja à disposição para o primeiro compromisso do Palmeiras no retorno aos jogos, no dia 22 de julho, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

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    Roque sofreu a lesão durante a partida contra o Jacuipense, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e precisou passar por cirurgia no tornozelo, realizada em 1º de maio. Desde então, o atacante está fora dos planos da comissão técnica.

    Vitor Roque - Palmeiras
    Vitor Roque se lesionou em partida entre Palmeiras e Jacuipense, pela Copa do Brasil (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)
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    Apesar de desfalcar o Palmeiras desde o fim de maio, quando passou a treinar com a seleção comandada por Lionel Scaloni, Flaco López entrou em campo apenas uma vez no Mundial. O atacante participou da vitória sobre a Jordânia e permaneceu em campo por pouco menos de dez minutos.

    Abel Ferreira agora aguarda o fim da participação da Argentina na competição para voltar a contar com o elenco completo no Palmeiras. A única exceção é o lateral-esquerdo Jefté, submetido a uma cirurgia no joelho direito e que deve desfalcar a equipe pelo restante da temporada.

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