Vitor Roque avança em recuperação, e Palmeiras aguarda Copa para ter time completo
Atacante participou de atividades no gramado com o elenco na função de curinga
Vitor Roque, atacante do Palmeiras, evolui de forma constante no processo de recuperação física após a cirurgia no tornozelo e participou de treinamentos em dois períodos com o restante do elenco, atuando como curinga na Academia de Futebol.
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O procedimento é semelhante ao realizado por Paulinho durante a temporada, quando o meia-atacante também passou por um período de evolução física após ficar afastado dos gramados. De acordo com apuração do Lance!, a expectativa é de que Vitor Roque esteja à disposição para o primeiro compromisso do Palmeiras no retorno aos jogos, no dia 22 de julho, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.
Roque sofreu a lesão durante a partida contra o Jacuipense, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e precisou passar por cirurgia no tornozelo, realizada em 1º de maio. Desde então, o atacante está fora dos planos da comissão técnica.
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Palmeiras possui apenas um representante 'vivo' na Copa
Flaco López é o único dos sete convocados do Palmeiras que permanece na disputa da atual edição da Copa do Mundo. Classificada para as quartas de final, a Argentina volta a campo neste sábado, às 22h (de Brasília), contra a Suíça.
Apesar de desfalcar o Palmeiras desde o fim de maio, quando passou a treinar com a seleção comandada por Lionel Scaloni, Flaco López entrou em campo apenas uma vez no Mundial. O atacante participou da vitória sobre a Jordânia e permaneceu em campo por pouco menos de dez minutos.
Abel Ferreira agora aguarda o fim da participação da Argentina na competição para voltar a contar com o elenco completo no Palmeiras. A única exceção é o lateral-esquerdo Jefté, submetido a uma cirurgia no joelho direito e que deve desfalcar a equipe pelo restante da temporada.
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