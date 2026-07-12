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Espanha convida campeões da Copa de 2010 para torcida contra a França

Fúria decide vaga na final do Mundial na próxima terça-feira (14)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 08:00
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Espanha mira o segundo título em Copas do Mundo
Espanha encara a França por vaga na final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

A Espanha deu mais um passo em busca do título da Copa do Mundo e decidirá a vaga na final na terça-feira (14), contra a França, em Dallas, nos Estados Unidos. Pensando no clima e em todo apoio pelo bicampeonato, a Real Federação Espanhola de Futebol busca a torcida daqueles que fizeram história 16 anos atrás.

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    Em mensagem enviada pelo presidente Rafael Louzán, a entidade convidou os 23 jogadores que representaram o país na Copa de 2010, na África do Sul.

    — A presença de vocês teria um significado enorme para o futebol espanhol. Vocês fazem parte de uma geração inigualável que mudou para sempre a nossa história, e acreditamos que seria uma homenagem apropriada que vocês estivessem juntos novamente, torcendo pela Espanha em um momento tão importante — diz o convite, reproduzido pelo jornal espanhol "Marca".

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    • Alguns vencedores do primeiro título mundial da Espanha já estão no país há alguns dias, como Fernando Torres, David Villa, Albiol e o técnico Vicente del Bosque. Também foram convidados presidentes de federações regionais e de clubes da La Liga para o grande jogo.

    Líder do Grupo H da Copa do Mundo 2026, a Espanha chegou até a semifinal contra a França após eliminar Áustria, Portugal e Bélgica. A bola rola para o duelo com os franceses na terça-feira, às 16h (de Brasília).

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    Espanha - Copa do Mundo de 2010
    Jogadores da Espanha celebram título da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Os campeões de 2010 com a Espanha

    A Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2010 sob o comando de Vicente del Bosque, convocou os seguintes 23 jogadores: os goleiros Iker Casillas, Pepe Reina e Víctor Valdés; os defensores Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa, Carles Puyol, Gerard Piqué, Carlos Marchena, Raúl Albiol e Joan Capdevila; os meio-campistas Xavi Hernández, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Javi Martínez e David Silva; e os atacantes David Villa, Fernando Torres, Juan Mata, Pedro Rodríguez, Jesús Navas e Fernando Llorente.

    Em seu primeiro título, a Fúria estreou com derrota no Grupo H para a Suíça. Em seguida, venceu Honduras e Chile pelo placar de 2 a 1, deixando dúvidas quanto ao favoritismo apontado. Na fase eliminatória, empilhou 1 a 0 sobre Portugal, Paraguai, Alemanha e Holanda na grande final.

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