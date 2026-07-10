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Palmeiras encaminha renovação de Murilo e aguarda Gómez para abrir negociações

Clube possui o desejo de estender o vínculo da dupla de zaga titular

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
10/07/2026 03:00
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Gustavo Gómez comemora seu gol contra o Athletico
Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O Palmeiras tem tratativas avançadas para renovar o contrato do zagueiro Murilo até o fim de 2029. O vínculo atual do jogador com o clube é válido até dezembro de 2027. Já o capitão Gustavo Gómez será procurado pelo diretor de futebol Anderson Barros para discutir uma nova extensão contratual após retornar do período de descanso concedido depois da disputa da Copa do Mundo pelo Paraguai. As informações foram apuradas pelo Lance!.

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    Maior vencedor da história com 13 títulos, Gustavo Gómez afirmou em entrevista recente ver o Palmeiras como "seu lugar no mundo". As condições do novo contrato do zagueiro serão discutidas entre ele e a direção, com prioridade para a vontade do atleta.

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    O Palmeiras avalia que Gustavo Gómez conquistou o direito de definir as condições de um novo vínculo, principalmente em relação ao tempo de duração, de acordo com fontes do departamento de futebol ouvidas pela reportagem.

    - Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho - disse o zagueiro.

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    • Murilo tem praticamente tudo acertado com o Palmeiras, e as partes aguardam apenas ajustes finais para anunciar a ampliação do contrato. O caso de Gómez ainda será conduzido pelo diretor de futebol do clube, que não vê necessidade de acelerar as conversas, já que o zagueiro tem ótima relação com o Alviverde e possui mais um ano e meio de contrato.

    Gustavo Gómez e Murilo formam atualmente a dupla de zaga titular do Palmeiras, comandado por Abel Ferreira. Bruno Fuchs, Benedetti, Koné e o recém-contratado Barboza, vindo do Botafogo, completam a lista de opções da comissão técnica.

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    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo (Foto: Reuters/David Gonzales)

    Calendário do Palmeiras

    O Palmeiras volta a campo no dia 22 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o fim de agosto a equipe comandada por Abel Ferreira também terá pela frente os confrontos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, e da Copa Libertadores, diante do Cerro Porteño.

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