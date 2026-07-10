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Danilo, Gómez e saídas: Palmeiras define planejamento na janela

Volante é prioridade na janela; clube aposta na manutenção das principais peças e abrirá conversas para renovar com o atual capitão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
10/07/2026 08:55
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Danilo Santos em Brasil x Haiti
Danilo Santos em Brasil x Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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O Palmeiras tem um planejamento definido para a próxima janela de transferências. O clube possui Danilo como o plano A no mercado e não vê necessidade de realizar contratações para outros setores do campo. O volante do Botafogo é um pedido do técnico Abel Ferreira, que enxerga no atleta um jogador versátil no meio-campo, capaz de atuar como segundo e terceiro volante, além de exercer a função de quarto homem no setor, mais próximo dos atacantes.

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    De acordo com a apuração da reportagem, o Palmeiras apresentou, há cerca de um mês e meio, uma proposta de 20 milhões de euros, equivalente a R$ 120 milhões na cotação atual, além da possibilidade de incluir o zagueiro Naves na negociação.

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    A diretoria alviverde não estipulou prazo para um retorno oficial do Botafogo, detentor dos direitos econômicos do jogador. No entanto, não pretende entrar em leilão com outros clubes nem elevar os valores já sinalizados.

    Neste momento, o Palmeiras tem Danilo como único e principal alvo na janela de transferências e não planeja novas contratações para o elenco.

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    Danilo Santos, alvo do Palmeiras na janela, em treinamento da Seleção durante a Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Gómez terá encontro para tratar sobre renovação com o Palmeiras

    De acordo com a apuração do Lance!, Gustavo Gómez terá um encontro com Anderson Barros para tratar da extensão do atual contrato, válido até o fim de 2027. No momento, o capitão alviverde está em período de férias após defender o Paraguai na última edição da Copa do Mundo.

    A direção não tem pressa para concluir as tratativas e levará em consideração o desejo do jogador, principalmente em relação ao tempo de extensão e aos moldes do próximo acordo. A avaliação interna é de que Gómez "conquistou esse direito" após anos defendendo o clube e a conquista de 13 títulos no período.

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    Murilo, dupla de Gómez na equipe titular, tem tratativas avançadas para ampliar seu vínculo até o fim de 2029.

    Saída de pilares vetada

    O Palmeiras não planeja negociar seus principais jogadores, mesmo com a necessidade de atingir a meta de R$ 400 milhões em vendas prevista no oramento aprovado pelo COF. Alguns nomes, no entanto, podem deixar a Academia de Futebol em caso de ofertas vistas como vantajosas.

    Entre eles estão o meia-atacante Mauricio, destaque do Paraguai na Copa do Mundo, e o atacante Luighi. O clube, no entanto, ainda não recebeu ofertas oficiais pela dupla.

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    Os representantes de Luighi, por sua vez, avaliam como positiva uma mudança de ambiente para o atacante, que soma poucos minutos na atual temporada. Já o Palmeiras, com as contratações recentes e o retorno de Paulinho, não vê o jogador como uma peça central do projeto.

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