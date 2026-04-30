Cienciano provoca Atlético-MG, e web não perdoa: 'Fim'

O Cienciano, campeão da Copa Sul-Americana em 2003, derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (29), no estádio Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru. O jogo em questão foi disputado a mais de três mil metros de altitude.

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Após o apito final, o clube mandante postou uma provocação ao Galo nas redes sociais, causando grande repercussão entre torcedores, que criticaram a atual gestão e situação negativa do clube.

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Reação da Web com derrota do Atlético-MG

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Como foi o jogo?

Texto de Artur Henrique

Galo tem dificuldades no primeiro tempo

O Atlético teve dificuldades no primeiro tempo: embora mantivesse mais posse de bola, encontrou problemas diante da forte pressão do Cienciano, que marcou alto e travou a saída do Galo; quando tinha a bola, o time peruano explorava jogadas pelos lados até abrir o placar justamente dessa forma, com Barreto avançando pela esquerda e cruzando para Bandiera, que apareceu livre para cabecear para o gol.

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Atlético melhora, mas expulsão atrapalha reação

Na segunda etapa, o Atlético voltou mais com uma postura mais ofensiva, passou a pressionar e viver seu melhor momento em busca do empate, mas sofreu um duro golpe com a expulsão de Preciado. Com um a mais, o Cienciano retomou o controle, administrou a vantagem, explorou contra-ataques e, bem organizado defensivamente, neutralizou as investidas do Galo, que não conseguiu reagir e deixou Cusco com mais uma derrota na Copa Sul-Americana.