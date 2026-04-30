O Palmeiras voltou a apresentar velhos defeitos e foi punido com o empate diante do Cerro Porteño, resultado que tira a equipe da liderança do Grupo F da Libertadores ao fim da terceira rodada.

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+ Palmeiras empata com Cerro Porteño e perde a liderança do grupo na Libertadores; dê suas notas

Se, nos últimos compromissos, a "baliza zero", com Carlos Miguel, havia garantido pontos importantes na disputa do Campeonato Brasileiro, desta vez o herói recente acabou vítima do acaso e marcou contra a própria meta. Ainda assim, o lance esteve longe de ser o ponto central de uma atuação de baixa inspiração do Palmeiras.

O domínio da posse de bola, superior a 60%, e as 16 finalizações sugerem um controle apenas aparente do jogo. Embora tenha criado algumas oportunidades, o Palmeiras desperdiçou as principais chances com Allan e Murilo.

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Entre os fatores destacados pela comissão técnica para o futebol aquém do esperado na última quarta-feira, o calendário voltou a ganhar protagonismo nas declarações de Abel Ferreira. Para o treinador, a falta de descanso e a impossibilidade de manter uma sequência de treinamentos na Academia de Futebol afetam diretamente o elenco. O cenário, no entanto, não é exclusividade do Palmeiras, mas se estende aos demais clubes que disputam a fase de grupos da Libertadores.

- Não, é o descanço (sobre o grande problema enfrentado pelo Palmeiras). O grande problema é não termos descanço. Esse é o grande problema da equipe - destacou Abel Ferreira.

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Agora vice-líder de sua chave, o Palmeiras enfrenta um cenário adverso sob o comando de Abel Ferreira na fase de grupos. Desde que assumiu a equipe, no fim de 2020, o treinador garantiu a classificação para todos os mata-matas da competição e, em duas edições, conquistou o título.

São cinco pontos em três rodadas, campanha que coloca o Palmeiras um ponto atrás do Sporting Cristal e apenas um à frente do Cerro Porteño, primeiro fora da zona de classificação.

Arias durante empate do Palmeiras contra o Cerro Porteño, fora de casa, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Os dois jogos restantes no Allianz Parque aparecem como principal trunfo. O Alviverde segue invicto como mandante na temporada e se apoia nesse retrospecto para buscar os seis pontos, considerados vitais na corrida por uma vaga nas oitavas de final.

- Meu destino no Palmeiras é encontrar soluções para vendas de melhores jogadores, lesões, encontrar soluções. Lembram do Rony que era ponta e virou um dos melhores marcadores da história? Paulinho está fora, Roque está fora - detalhou o técnico.

Um futebol de maior qualidade aproxima a equipe da vitória, e cabe a Abel Ferreira promover novas mudanças táticas para melhorar o desempenho do Palmeiras, que viveu no limite no recorte recente. O lado positivo é que o treinador já conseguiu reverter cenários adversos como esse anteriormente e, hoje, conta com um dos elencos mais qualificados e com mais opções para promover tais ajustes.

As ausências por lesão de alguns titulares, como Vitor Roque e Piquerez, afetam a estrutura do time, mas não podem servir como justificativa para a falta de repertório recente do Palmeiras.

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