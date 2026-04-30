Torcida do Palmeiras perde a paciência com medalhão após empate: 'Não dá'

O Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira ficou no empate contra o Cerro Porteño (PAR), na noite desta quarta-feira (29), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Depois do duelo válido pela Libertadores, um medalhão do elenco alviverde foi muito criticado por torcedores nas redes sociais.

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Com o resultado, o time brasileiro chegou aos cinco pontos, mas perdeu a liderança do Grupo F. Jhon Arias abriu o placar após passe de Allan, e Carlos Miguel marcou contra em lance de azar para o goleiro do Palmeiras.

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Nas redes sociais, o zagueiro Murilo foi muito criticado por torcedores do Verdão. O jogador teve uma boa chance no fim do jogo para garantir a vitória ao Palmeiras, mas parou no goleiro. Veja os comentários abaixo:

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Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño no Paraguai (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Veja comentários sobre o zagueiro

Como foi o jogo do Palmeiras

Mesmo atuando como visitante, o Palmeiras dominou o Cerro Porteño com ampla posse de bola e diversas chances criadas — a principal com Allan — e logo abriu o placar: o camisa 40 recebeu lançamento, driblou o defensor e tabelou com Marlon Freitas, que serviu Jhon Arias para marcar; já os mandantes pouco ameaçaram e não acertaram o gol defendido por Carlos Miguel no primeiro tempo.

O Palmeiras manteve o controle da posse de bola, mas viu o adversário crescer na partida. Sem o mesmo ímpeto ofensivo, permitiu ao Cerro ganhar confiança ao longo dos minutos. Na metade da segunda etapa, Carlos Miguel, contra, marcou o segundo gol do confronto, após a bola bater em suas costas depois de um chute de fora da área.

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