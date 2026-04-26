Com duas baixas, Palmeiras tem mudanças para enfrentar o RB Bragantino; veja escalação

O líder Palmeiras está pronto para enfrentar o RB Bragantino na noite deste domingo (26), em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Brasileirão. Sem poder contar com o técnico Abel Ferreira, que ainda cumpre suspensão na competição, o Verdão será comandado pelo auxiliar João Martins.

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Para esta partida, o Palmeiras terá dois desfalques importantes: o zagueiro Murilo, expulso na última partida e cumprirá suspensão automática, e o centroavante Vitor Roque, que passará por cirurgia no tornozelo esquerdo nos próximos dias e só deve retornar aos gramados após a Copa do Mundo.

Para essas duas vagas, os escolhidos foram Bruno Fuchs, que fará dupla de zaga com Gustavo Gómez, e Ramón Sosa, que seguirá no ataque ao lado do argentino e artilheiro Flaco López. Sendo assim, a base titular do Palmeiras será mantida.

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Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa e Flaco López.

O Verdão tem seis pontos de vantagem na ponta da tabela de classificação. Caso vença o Massa Bruta nesta rodada e Flamengo e Fluminense tropecem, o time paulista abrirá nove pontos na liderança.

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