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Com duas baixas, Palmeiras tem mudanças para enfrentar o RB Bragantino; veja escalação

Equipes se enfrentam logo mais, às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 26/04/2026
17:25
Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress
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O líder Palmeiras está pronto para enfrentar o RB Bragantino na noite deste domingo (26), em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Brasileirão. Sem poder contar com o técnico Abel Ferreira, que ainda cumpre suspensão na competição, o Verdão será comandado pelo auxiliar João Martins.

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Para esta partida, o Palmeiras terá dois desfalques importantes: o zagueiro Murilo, expulso na última partida e cumprirá suspensão automática, e o centroavante Vitor Roque, que passará por cirurgia no tornozelo esquerdo nos próximos dias e só deve retornar aos gramados após a Copa do Mundo.

Para essas duas vagas, os escolhidos foram Bruno Fuchs, que fará dupla de zaga com Gustavo Gómez, e Ramón Sosa, que seguirá no ataque ao lado do argentino e artilheiro Flaco López. Sendo assim, a base titular do Palmeiras será mantida.

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Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa e Flaco López.

O Verdão tem seis pontos de vantagem na ponta da tabela de classificação. Caso vença o Massa Bruta nesta rodada e Flamengo e Fluminense tropecem, o time paulista abrirá nove pontos na liderança.

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(Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)
(Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

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