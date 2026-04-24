Torcedores do Palmeiras se animam com interesse do time no mercado: 'Isso aí'
Verdão se aproxima de Nino, do Zenit
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O Palmeiras está se aproximando cada vez mais de Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, da Rússia. Confira com o Lance! como os torcedores do Verdão reagiram com a notícia de um possível novo reforço na zaga.
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Reforço encaminhado?
Texto de Vitor Palhares
A diretoria do Palmeiras tem o ex-zagueiro do Fluminense como plano A para o setor desde a última janela de transferências e chegou a acertar a base salarial com o atleta, que acabou não sendo liberado pelo Zenit. A equipe russa não possuía interesse em negociar o jogador durante a temporada europeia, o que não será um empecilho na metade do ano.
Diferentemente das movimentações realizadas no início de 2025, quando o Palmeiras promoveu uma grande reformulação no elenco, o clube apostou em contratações pontuais neste ano. A missão era trazer jogadores prontos, adaptados ao futebol brasileiro e, principalmente, com capacidade de contribuir de forma imediata. Nino se encaixa nesse perfil.
– Nino é um jogador que a gente definiu e apostamos sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, até porque existe o clube que é o controlador da questão contratual – comentou Anderson Barros.
Até o momento, o Palmeiras acertou duas contratações para 2026: o volante Marlon Freitas, do Botafogo, e Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra.
Atualmente, Abel Ferreira conta como opções para a zaga os titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Bruno Fuchs e Benedetti, que recebeu sondagens recentes de clubes europeus. Koné, por sua vez, é bem avaliado pela comissão técnica, mas seguirá no sub-20 para ganhar maior rodagem antes de ser promovido ao elenco principal.
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