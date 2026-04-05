Peru e Brasil se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), no Estádio Ameliano, em Villeta-PAR, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-17. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Globoplay (streaming). Clique aqui para assistir.

continua após a publicidade

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

A Seleção Brasileira entra em campo defendendo o posto de atual bicampeã (venceu as edições de 2023 e 2025) e o status de maior força do continente na categoria, somando impressionantes 14 títulos em 20 edições disputadas. Sob o comando do técnico Carlos Eduardo Patetuci, o time aposta em um estilo de jogo técnico e ofensivo. Na primeira partida, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0, com hat-trick de Kauê Furquim, do Bahia.

Do outro lado, o Peru começou a competição sendo goleados pela Argentina, por 4 a 1. Os peruanos até conseguiram reagir após sofrerem o primeiro gol, com José Aranda. Porém, na segunda etapa, foram superados pela Albiceleste.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Peru x Brasil (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Peru🆚 Brasil

2ª rodada (Grupo B) – Campeonato Sul-Americano Sub-17

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Ameliano, em Villeta (Paraguai)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Peru x Brasil (Foto: Arte/Lance!)

+ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.