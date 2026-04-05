Seleção Brasileira

Quem é Kauê Furquim, joia do Bahia e autor do hat-trick na goleada da Seleção Sub-17

Atacante foi eleito melhor em campo na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/04/2026
06:45
Atualizado há 3 minutos
Kauê Furquim foi eleito melhor do jogo após hat-trick (Foto: Nelson Terme / CBF)
Kauê Furquim foi eleito melhor do jogo após hat-trick (Foto: Nelson Terme / CBF)
O atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, foi o grande nome da vitória histórica da Seleção Brasileira Sub-17 por 5 a 0 sobre a Bolívia, neste sábado (4), no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta, no Paraguai. Autor de três gols, o jovem atleta foi eleito pela Conmebol como o melhor jogador da partida, consolidando-se como uma das promessas mais brilhantes do futebol brasileiro.

— Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também ao técnico Carlos Eduardo Patetuci e aos meus companheiros. Um triunfo muito importante. Vou seguir trabalhando forte para continuar ajudando a nossa equipe — declarou a joia do Bahia.

Atacante do Bahia, Kauê Furquim marcou três gols na partida (Foto: Nelson Terme / CBF)

Da base do Corinthians ao Bahia: a polêmica transferência

Kauê Furquim ganhou ainda mais destaque fora de campo devido à polêmica transferência do Corinthians para o Bahia. Em 2025, o clube baiano pagou R$ 14 milhões pela multa rescisória do jogador, um valor equivalente a duas mil vezes o salário do jovem. O movimento causou indignação no Corinthians, que acusa o Bahia de "transferência-ponte", um mecanismo que facilitaria uma futura ida de Kauê ao Manchester City, clube pertencente ao City Football Group (CFG), que controla o Bahia. A diretoria do Corinthians planejou, à época, levar o caso à Fifa.

Promessa da base, destaque no profissional

Apesar de jovem, Kauê já começou a ganhar espaço no time profissional do Bahia. No início do Campeonato Baiano de 2026, o atacante participou de quatro partidas, incluindo vitórias contra Jequié e Bahia de Feira, e marcou um gol na vitória sobre o Galícia.

Na partida, tornou-se o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar profissionalmente em solo brasileiro e o quarto mais jovem da história a balançar as redes pelo Bahia. O técnico Rogério Ceni não poupou elogios a Kauê.

— Kauê aguentou 90 minutos em dois jogos, não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Entrega mais do que eu esperava neste início de competição.

Futuro promissor e desafios pela frente

Além de consolidar seu talento dentro de campo, o jovem também se mostra um protagonista fora dele, com negociações de alto impacto e atenção de grandes clubes internacionais. O futuro de Kauê Furquim promete ser acompanhado de perto por torcedores, dirigentes e olheiros do mundo inteiro.

Com o resultado deste sábado e o destaque em campo, Kauê tem um novo desafio com o Brasil, que lidera o Grupo B do Sul-Americano Sub-17. A equipe volta a campo nesta segunda-feira (6), às 20h, diante do Peru.

Números de Kauê na temporada

Estatísticas gerais de 2026

  1. Jogos: 10
  2. Vitórias: 7
  3. Empates: 3
  4. Derrotas: 0
  5. Gols marcados: 30
  6. Gols sofridos: 9
  7. Média de gols por jogo: 0,60 G/J
DataCompetiçãoAdversárioResultadoMinutosGolsAssistências

2026/04/04

Sul-Americano Sub-17

Bolívia

5-0

90

3

-

2026/02/27

Amistoso Seleções

Colômbia S17

1-1

n/d

0

0

2026/02/24

Amistoso Seleções

Colômbia S17

1-3

n/d

0

0

2026/02/14

Baiano

Jacuipense

2-2

29

0

0

2026/02/11

Baiano

Vasco

0-1

NU

0

0

2026/02/08

Baiano

Juazeirense

1-1

86

0

0

2026/02/01

Baiano

Porto-BA

3-1

90

0

0

2026/01/28

Brasileirão D1

Corinthians

1-2

NU

0

0

2026/01/25

Baiano

Vitória

0-1

NU

0

0

2026/01/20

Baiano

Barcelona de Ilhéus

5-1

67

0

0

2026/01/17

Baiano

Galícia

3-0

65

1

0

2026/01/14

Baiano

Bahia de Feira

0-3

90

0

0

2026/01/11

Baiano

Jequié

4-2

90

0

0

