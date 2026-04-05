Quem é Kauê Furquim, joia do Bahia e autor do hat-trick na goleada da Seleção Sub-17
Atacante foi eleito melhor em campo na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia
O atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, foi o grande nome da vitória histórica da Seleção Brasileira Sub-17 por 5 a 0 sobre a Bolívia, neste sábado (4), no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta, no Paraguai. Autor de três gols, o jovem atleta foi eleito pela Conmebol como o melhor jogador da partida, consolidando-se como uma das promessas mais brilhantes do futebol brasileiro.
— Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também ao técnico Carlos Eduardo Patetuci e aos meus companheiros. Um triunfo muito importante. Vou seguir trabalhando forte para continuar ajudando a nossa equipe — declarou a joia do Bahia.
Da base do Corinthians ao Bahia: a polêmica transferência
Kauê Furquim ganhou ainda mais destaque fora de campo devido à polêmica transferência do Corinthians para o Bahia. Em 2025, o clube baiano pagou R$ 14 milhões pela multa rescisória do jogador, um valor equivalente a duas mil vezes o salário do jovem. O movimento causou indignação no Corinthians, que acusa o Bahia de "transferência-ponte", um mecanismo que facilitaria uma futura ida de Kauê ao Manchester City, clube pertencente ao City Football Group (CFG), que controla o Bahia. A diretoria do Corinthians planejou, à época, levar o caso à Fifa.
Promessa da base, destaque no profissional
Apesar de jovem, Kauê já começou a ganhar espaço no time profissional do Bahia. No início do Campeonato Baiano de 2026, o atacante participou de quatro partidas, incluindo vitórias contra Jequié e Bahia de Feira, e marcou um gol na vitória sobre o Galícia.
Na partida, tornou-se o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar profissionalmente em solo brasileiro e o quarto mais jovem da história a balançar as redes pelo Bahia. O técnico Rogério Ceni não poupou elogios a Kauê.
— Kauê aguentou 90 minutos em dois jogos, não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Entrega mais do que eu esperava neste início de competição.
Futuro promissor e desafios pela frente
Além de consolidar seu talento dentro de campo, o jovem também se mostra um protagonista fora dele, com negociações de alto impacto e atenção de grandes clubes internacionais. O futuro de Kauê Furquim promete ser acompanhado de perto por torcedores, dirigentes e olheiros do mundo inteiro.
Com o resultado deste sábado e o destaque em campo, Kauê tem um novo desafio com o Brasil, que lidera o Grupo B do Sul-Americano Sub-17. A equipe volta a campo nesta segunda-feira (6), às 20h, diante do Peru.
Números de Kauê na temporada
Estatísticas gerais de 2026
- Jogos: 10
- Vitórias: 7
- Empates: 3
- Derrotas: 0
- Gols marcados: 30
- Gols sofridos: 9
- Média de gols por jogo: 0,60 G/J
|Data
|Competição
|Adversário
|Resultado
|Minutos
|Gols
|Assistências
2026/04/04
Sul-Americano Sub-17
Bolívia
5-0
90
3
-
2026/02/27
Amistoso Seleções
Colômbia S17
1-1
n/d
0
0
2026/02/24
Amistoso Seleções
Colômbia S17
1-3
n/d
0
0
2026/02/14
Baiano
Jacuipense
2-2
29
0
0
2026/02/11
Baiano
Vasco
0-1
NU
0
0
2026/02/08
Baiano
Juazeirense
1-1
86
0
0
2026/02/01
Baiano
Porto-BA
3-1
90
0
0
2026/01/28
Brasileirão D1
Corinthians
1-2
NU
0
0
2026/01/25
Baiano
Vitória
0-1
NU
0
0
2026/01/20
Baiano
Barcelona de Ilhéus
5-1
67
0
0
2026/01/17
Baiano
Galícia
3-0
65
1
0
2026/01/14
Baiano
Bahia de Feira
0-3
90
0
0
2026/01/11
Baiano
Jequié
4-2
90
0
0
