A Seleção Brasileira Sub-17 estreou com autoridade no Sul-Americano da categoria ao golear a Bolívia Sub-17 por 5 a 0, na noite deste sábado (4), no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta. Com atuação dominante do início ao fim, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci somou seus primeiros três pontos e assumiu a liderança do Grupo B.

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O grande destaque da partida foi o jogador do Bahia Kauê Furquim, autor de três gols, sendo decisivo na construção do placar elástico. Eduardo Conceição, do Palmeiras, e Eduardo Pape, do Cruzeiro, também balançaram as redes.

Kauê Furquim celebra gol pela Seleção Brasileira sub-17 contra a Bolívia (Foto: Nelson Terme / CBF)

Como foi o jogo?

A superioridade brasileira ficou evidente desde os minutos iniciais. Logo aos quatro, Eduardo Conceição abriu o placar após boa jogada ofensiva, dando o tom do que seria o confronto. Mesmo com tentativas pontuais da Bolívia, o goleiro Vitor apareceu bem quando exigido e garantiu a segurança defensiva.

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Com amplo controle das ações, o Brasil ampliou ainda na primeira etapa. Kauê Furquim marcou o segundo aos 27 minutos, seguido por Eduardo Pape, que fez o terceiro após cruzamento preciso pela esquerda. Antes do intervalo, Kauê voltou a aparecer para anotar seu segundo gol na partida, levando a equipe para o vestiário com vantagem de 4 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. Mantendo intensidade e organização, a Seleção chegou ao quinto gol logo aos cinco minutos, novamente com Kauê Furquim, que completou seu hat-trick.

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Mesmo com o placar confortável, o Brasil seguiu pressionando, explorando principalmente as jogadas pelas laterais. A equipe criou novas oportunidades, mas parou em boas defesas do goleiro Ronald Roel, que evitou um resultado ainda mais elástico.

Com a vitória convincente, a Seleção Brasileira Sub-17 inicia sua campanha de forma sólida e volta a campo na próxima segunda-feira (6), às 20h, quando enfrenta o Peru Sub-17, novamente em Villeta.

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