Marrocos x Haiti: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Confira todas as informações sobre o duelo válido pela terceira rodada do Grupo C

Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da Cazé TV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo MAR HAI Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 24/06/2026, 19:00 Local Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA) Árbitro Danny Makkelie (HOL) Assistentes Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL) Var Não divulgado Onde assistir

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Como chegam as equipes para o jogo?

Em segundo lugar no Grupo C, a seleção marroquina chega para o último duelo da primeira fase com os mesmos quatro pontos do Brasil, mas com saldo de dois gols a menos que a Canarinho. Assim, para assumir a liderança da chave, a equipe africana precisa vencer por pelo menos três gols de diferença em relação a uma eventual vitória dos brasileiros, que enfrentam os escoceses no mesmo horário.

Caso confirme o favoritismo, a seleção semifinalista da Copa de 2022 alcançará o sétimo triunfo em Mundiais e se tornará a equipe do continente africano com mais vitórias na história do torneio, superando Nigéria e Gana. A tendência é que o técnico Mohamed Quahbi, com as ideias fortalecidas pelo desempenho diante de Brasil e Escócia, repita a mesma escalação dos outros dois jogos.

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Já o Haiti entra em campo sem grandes pretensões, já estando eliminado de forma antecipada da Copa do Mundo em sua segunda participação. O treinador Sebastião Migné entende que a equipe caribenha se saiu bem apesar da derrota para a Seleção Brasileira na segunda rodada e confirmou que vai manter o esquema com três zagueiros.

Tudo sobre Marrocos x Haiti (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Marrocos 🆚 Haiti

Copa do Mundo 2026 – Grupo C

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: Cazé TV

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Marrocos

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Brahim Díaz; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Quahbi.

⚪ Haiti

Johnny Placide; Jean-Kévin Duverne, Ricardo Ade e Hannes Delcroix; Carlens Arcus, Ruben Providence, Jean-Ricner Bellegarde, Jean Jacques e Martin Experience; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sebastião Migné.

Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Marrocos x Haiti

💸 MELHOR PALPITE: Aposte em ambas equipes não marcam em Marrocos x Haiti @1.54

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