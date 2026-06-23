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Marrocos x Haiti: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela terceira rodada do Grupo C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 22:00
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Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da Cazé TV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • Ficha do jogo

    MAR
    HAI
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    24/06/2026, 19:00
    Local
    Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
    Árbitro
    Danny Makkelie (HOL)
    Assistentes
    Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir
    Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Em segundo lugar no Grupo C, a seleção marroquina chega para o último duelo da primeira fase com os mesmos quatro pontos do Brasil, mas com saldo de dois gols a menos que a Canarinho. Assim, para assumir a liderança da chave, a equipe africana precisa vencer por pelo menos três gols de diferença em relação a uma eventual vitória dos brasileiros, que enfrentam os escoceses no mesmo horário.

    Caso confirme o favoritismo, a seleção semifinalista da Copa de 2022 alcançará o sétimo triunfo em Mundiais e se tornará a equipe do continente africano com mais vitórias na história do torneio, superando Nigéria e Gana. A tendência é que o técnico Mohamed Quahbi, com as ideias fortalecidas pelo desempenho diante de Brasil e Escócia, repita a mesma escalação dos outros dois jogos.

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    Já o Haiti entra em campo sem grandes pretensões, já estando eliminado de forma antecipada da Copa do Mundo em sua segunda participação. O treinador Sebastião Migné entende que a equipe caribenha se saiu bem apesar da derrota para a Seleção Brasileira na segunda rodada e confirmou que vai manter o esquema com três zagueiros.

    Tudo sobre Marrocos x Haiti (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Marrocos 🆚 Haiti
    Copa do Mundo 2026 – Grupo C

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
    👁️ Onde assistir: Cazé TV
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Marrocos
    Yassine Bono; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Brahim Díaz; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Quahbi.

     Haiti
    Johnny Placide; Jean-Kévin Duverne, Ricardo Ade e Hannes Delcroix; Carlens Arcus, Ruben Providence, Jean-Ricner Bellegarde, Jean Jacques e Martin Experience; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sebastião Migné.

    Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

    Marrocos x Haiti
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