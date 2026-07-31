Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil
Peixe recebe o Remo em confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
O Santos entra em campo neste sábado (1º) para enfrentar o Remo, às 21h00 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida contará com a transmissão do Sportv e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Sportv.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que mostraram força na fase anterior da Copa do Brasil. O Santos eliminou o Coritiba após empatar por 0 a 0 na Vila Belmiro e vencer por 2 a 0 no Couto Pereira. Já o Remo superou o Bahia com duas vitórias: 3 a 1, em Salvador, no jogo de ida, e 2 a 1, em Belém, na volta, garantindo a classificação com um placar agregado de 5 a 2.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Ficha do jogo
Como os times chegam para o jogo?
O Santos chega embalado pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana e aposta no fator Vila Belmiro para construir uma vantagem no confronto. A tendência é que o técnico Cuca mantenha a base da equipe que considera titular, com Neymar e Gabigol começando a partida.
Do outro lado, o Remo tenta surpreender como visitante e levar a decisão da vaga em aberto para o duelo de volta, em Belém. Além da busca por um bom resultado fora de casa, o clube paraense tentará encerrar um longo jejum diante do Peixe: em oito confrontos oficiais entre as equipes, o Santos soma sete vitórias e houve apenas um empate, mantendo ampla vantagem no histórico do confronto.
✅ FICHA TÉCNICA
⚽ SANTOS X REMO - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 21h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
👁️ Onde assistir: Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Neymar
REMO (Técnico: Fernando Seabra)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
➡️ Aposte em jogos do Santos!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)Há 1 hora
Onde Assistir
Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-AmericanaHá 18 horas
Futebol Internacional
Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalaçõesHá 20 horas
Futebol Internacional
Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalaçõesHá 20 horas
Onde Assistir
Ajax x Vojvodina: onde assistir ao jogo da Conference LeagueHá 22 horas
Onde Assistir
Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20Há 23 horas
Mais LANCE!