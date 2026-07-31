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Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Peixe recebe o Remo em confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
31/07/2026 11:39
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Arte do jogo Santos x Remo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil
Saiba onde assistir Santos x Remo em duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/ Lance!)
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Santos e Remo se enfrentam neste sábado (1º), às 21h00, na Vila Belmiro, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Santos eliminou o Coritiba e o Remo derrotou o Bahia na fase anterior da competição
Santos busca vantagem em casa com expectativa de Neymar e Gabigol entre os titulares
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Santos entra em campo neste sábado (1º) para enfrentar o Remo, às 21h00 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo  jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.  A partida contará com a transmissão do Sportv e Premiere➡️ Clique para assistir no Sportv. 

O duelo coloca frente a frente duas equipes que mostraram força na fase anterior da Copa do Brasil. O Santos eliminou o Coritiba após empatar por 0 a 0 na Vila Belmiro e vencer por 2 a 0 no Couto Pereira. Já o Remo superou o Bahia com duas vitórias: 3 a 1, em Salvador, no jogo de ida, e 2 a 1, em Belém, na volta, garantindo a classificação com um placar agregado de 5 a 2. 

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Ficha do jogo

Santos-escudo-onde-assistir
SFC
Remo-escudo-onde-assistir
REM
oitavas de final
Copa do Brasil
Data e Hora
1º de agosto de 2026; 21h00 (de Brasília) 
Local
Vila Belmiro (Santos, SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ) 
Assistentes
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
Var
Daniel Nobre Bins (RS) 
Onde assistir

Como os times chegam para o jogo? 

O Santos chega embalado pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana e aposta no fator Vila Belmiro para construir uma vantagem no confronto. A tendência é que o técnico Cuca mantenha a base da equipe que considera titular, com Neymar e Gabigol começando a partida. 

Neymar e Gabigol durante jogo entre Santos e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
Neymar e Gabigol devem começar entre os titulares no confronto entre Santos e Remo. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Do outro lado, o Remo tenta surpreender como visitante e levar a decisão da vaga em aberto para o duelo de volta, em Belém. Além da busca por um bom resultado fora de casa, o clube paraense tentará encerrar um longo jejum diante do Peixe: em oito confrontos oficiais entre as equipes, o Santos soma sete vitórias e houve apenas um empate, mantendo ampla vantagem no histórico do confronto. 

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✅ FICHA TÉCNICA
⚽ SANTOS X REMO - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 
🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 21h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP) 
👁️ Onde assistir: Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) 
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ) 
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS) 

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cuca) 
Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Neymar

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REMO (Técnico: Fernando Seabra) 
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga

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