Brasil ou Marrocos? Técnico da Holanda comenta adversário de preferência na Copa Ronald Koeman avaliou o nível dos possíveis adversários no mata-mata do Mundial

Após a goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), o técnico Ronald Koeman foi questionado sobre quem gostaria de enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo. Na liderança do Grupo F com quatro pontos, a Laranja Mecânica está com a classificação encaminhada para os 16 avos de final e tem Brasil e Marrocos como potenciais adversários na próxima fase.

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Principais postulantes às duas primeiras posições do Grupo C, a Seleção Brasileira e a equipe africana estão no mesmo nível, de acordo com o técnico da seleção holandesa. Ele optou por não especular um rival para um futuro duelo por vaga nas oitavas.

— Não prefiro nada (Brasil ou Marrocos). Acho que os dois são times fortes. Empataram. Marrocos jogou muito bem no primeiro tempo, Brasil foi bem no segundo. Nenhum é mais forte que o outro. Temos que focar em nós mesmo, ganhar o próximo jogo. Temos que ser primeiros no nosso grupo. Veremos o que acontece e quem será nosso oponente — afirmou Koeman.

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No caminho do Brasil?

Memphis Depay, atacante do Corinthians, participa diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti trouxe tranquilidade para a Seleção na Copa do Mundo. Líder do Grupo C com quatro pontos, empatado com o Marrocos, mas em vantagem no saldo de gols, o Brasil decide sua posição final na próxima quarta-feira (24), diante da Escócia.

Com a vaga encaminhada, começam as projeções para os 16 avos, que ganharam um ingrediente de peso com a vitória da Holanda sobre a Suécia. A seleção neerlandesa assumiu o primeiro lugar do Grupo F e se colocou firmemente no radar de possíveis adversários do conjunto do técnico Carlo Ancelotti.

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O regulamento da Fifa determina que os classificados do Grupo C cruzem com os sobreviventes do Grupo F na primeira fase eliminatória. Os cenários para que o clássico entre Brasil e Holanda aconteça dependem das posições invertidas de liderança:

Cenário 1: O Brasil confirma o 1º lugar do Grupo C e a Holanda avança como 2ª colocada do Grupo F; Cenário 2: O Brasil avança na 2ª posição de sua chave e a Holanda consolida a liderança do Grupo F.

A goleada holandesa por 5 a 1 embolou os critérios de desempate, já que a Suécia vinha de uma vitória pelo mesmo placar contra a Tunísia na rodada de abertura. O grupo conta ainda com o Japão, que empatou com a Holanda na estreia e mede forças com os tunisianos na madrugada de domingo (21).

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