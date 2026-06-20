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Brasil ou Marrocos? Técnico da Holanda comenta adversário de preferência na Copa

Ronald Koeman avaliou o nível dos possíveis adversários no mata-mata do Mundial

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 19:24
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ronald Koeman orienta jogadores da Holanda à beira do gramado na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
Ronald Koeman orienta jogadores da Holanda à beira do gramado na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Após a goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), o técnico Ronald Koeman foi questionado sobre quem gostaria de enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo. Na liderança do Grupo F com quatro pontos, a Laranja Mecânica está com a classificação encaminhada para os 16 avos de final e tem Brasil e Marrocos como potenciais adversários na próxima fase.

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    Principais postulantes às duas primeiras posições do Grupo C, a Seleção Brasileira e a equipe africana estão no mesmo nível, de acordo com o técnico da seleção holandesa. Ele optou por não especular um rival para um futuro duelo por vaga nas oitavas.

    Não prefiro nada (Brasil ou Marrocos). Acho que os dois são times fortes. Empataram. Marrocos jogou muito bem no primeiro tempo, Brasil foi bem no segundo. Nenhum é mais forte que o outro. Temos que focar em nós mesmo, ganhar o próximo jogo. Temos que ser primeiros no nosso grupo. Veremos o que acontece e quem será nosso oponente — afirmou Koeman.

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    No caminho do Brasil?

    Memphis Depay, do Corinthians, participa diretamente de gol na vitória da Holand
    Memphis Depay, atacante do Corinthians, participa diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

    A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti trouxe tranquilidade para a Seleção na Copa do Mundo. Líder do Grupo C com quatro pontos, empatado com o Marrocos, mas em vantagem no saldo de gols, o Brasil decide sua posição final na próxima quarta-feira (24), diante da Escócia.

    Com a vaga encaminhada, começam as projeções para os 16 avos, que ganharam um ingrediente de peso com a vitória da Holanda sobre a Suécia. A seleção neerlandesa assumiu o primeiro lugar do Grupo F e se colocou firmemente no radar de possíveis adversários do conjunto do técnico Carlo Ancelotti.

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    O regulamento da Fifa determina que os classificados do Grupo C cruzem com os sobreviventes do Grupo F na primeira fase eliminatória. Os cenários para que o clássico entre Brasil Holanda aconteça dependem das posições invertidas de liderança:

    1. Cenário 1: O Brasil confirma o 1º lugar do Grupo C e a Holanda avança como 2ª colocada do Grupo F;
    2. Cenário 2: O Brasil avança na 2ª posição de sua chave e a Holanda consolida a liderança do Grupo F.

    goleada holandesa por 5 a 1 embolou os critérios de desempate, já que a Suécia vinha de uma vitória pelo mesmo placar contra a Tunísia na rodada de abertura. O grupo conta ainda com o Japão, que empatou com a Holanda na estreia e mede forças com os tunisianos na madrugada de domingo (21).

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