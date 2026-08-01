Palmeiras x Fortaleza: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming). Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Palmeiras com problemas na defesa
Para a primeira partida, Abel Ferreira terá três desfalques no setor defensivo. Gustavo Gómez sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última sexta-feira e iniciou tratamento com o departamento médico. Embora o problema não seja considerado grave, o capitão está fora do duelo de domingo.
Bruno Fuchs, por sua vez, segue em recuperação de uma cirurgia de apendicite e também não será relacionado. Já Jefté continua em tratamento após passar por um procedimento no joelho e não voltará a atuar nesta temporada.
Fortaleza terá estreia
Após um período de instabilidade na temporada, a diretoria do Fortaleza optou pela demissão do técnico Thiago Carpini. Paulo Autuori foi o escolhido para substituí-lo e fará a estreia no comando da equipe diante do Palmeiras, fora de casa.
O Fortaleza ocupa atualmente a quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e está dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional.
Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Flaco López (Ramón Sosa).
FORTALEZA (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Ronald, Lucas Sasha, Rodriguinho e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Aposte nos jogos do Palmeiras no Brasileirão
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Futebol Feminino
Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 14ª rodadaHá 40 minutos
Vôlei
Polônia x EUA na final da VNL masculina: horário e onde assistirHá 1 hora
Onde Assistir
Real Madrid x Fiorentina: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistosoHá 2 horas
Onde Assistir
Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do BrasilHá 2 horas
Onde Assistir
Internacional x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do BrasilHá 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (01/08/2026)Há 8 horas
Mais LANCE!