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Palmeiras x Fortaleza: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/08/2026 13:53
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Palmerias x Fortaleza - onde assistir - Copa do Brasil
Palmeiras x Fortaleza (Foto: Arte Lance!)

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming). Clique aqui para assistir no Premiere.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Escudo Fortaleza
FOR
COPA DO BRASIL
Semifinal - ida
Data e Hora
domingo, às 16h (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima
Assistentes
Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti De Santana
Var
Rodolpho Toski Marques
Onde assistir

Palmeiras com problemas na defesa

Para a primeira partida, Abel Ferreira terá três desfalques no setor defensivo. Gustavo Gómez sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na última sexta-feira e iniciou tratamento com o departamento médico. Embora o problema não seja considerado grave, o capitão está fora do duelo de domingo.

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Bruno Fuchs, por sua vez, segue em recuperação de uma cirurgia de apendicite e também não será relacionado. Já Jefté continua em tratamento após passar por um procedimento no joelho e não voltará a atuar nesta temporada.

Fortaleza terá estreia

Após um período de instabilidade na temporada, a diretoria do Fortaleza optou pela demissão do técnico Thiago Carpini. Paulo Autuori foi o escolhido para substituí-lo e fará a estreia no comando da equipe diante do Palmeiras, fora de casa.

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O Fortaleza ocupa atualmente a quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e está dentro da zona de acesso à elite do futebol nacional.

Confira onde assistir e a ficha técnica da partida entre Palmeiras e Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
Copa do Brasil - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 2 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), e da Amazon Prime Vídeo (streaming)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Flaco López (Ramón Sosa).

FORTALEZA (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Ronald, Lucas Sasha, Rodriguinho e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello.

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Palmerias x Fortaleza - onde assistir - Copa do Brasil
Onde assistir ao duelo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Braisl (Foto: Arte Lance!)

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