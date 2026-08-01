Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
As equipes se enfrentam pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense neste domingo (2) às 18h30 (horário de Brasília). As equipes se enfrentam pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado). Clique para assistir no Premiere!
Ficha do jogo
A Raposa chega embalada para o duelo após vencer o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. No Couto Pereira, o time conquistou três pontos com brilho de Matheus Pereira. Antes, o clube havia sido derrotado pelo mesmo placar para o Botafogo no Mineirão. Na fase anterior, o Cabuloso eliminou o Goiás, empatando fora e vencendo no Gigante da Pampulha.
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Enquanto isso, a Chape é lanterna do Campeonato Brasileiro em situação muito complicada. O Alviverde soma apenas 10 pontos, 11 a menos que o Remo, vice-lanterna. Após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Bahia e por 4 a 0 pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, a Chapecoense eliminou o Botafogo na terceira fase.
Nesta temporada, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Sinisterra.
Confira as informações do jogo entre Chapecoense x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X CRUZEIRO
COPA DO BRASIL - IDA OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: Domingo, 2 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Condá - Chapecó-SC
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e SporTV (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)
Matheus; Fernando, Doma, Thyere, Tubarão; Camilo, Bruno Matias, Giovanni Augussto; Marcinho, Ênio, Bolasie
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Felipe Morais (Kenji)
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