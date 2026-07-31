Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (31) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, mas com atrações em diferentes partes do mundo. A agenda reúne um amistoso internacional de pré-temporada, a abertura de mais uma rodada do Campeonato Escocês, um confronto pela MLS e um duelo do Campeonato Mexicano na madrugada de sábado (1º), no horário de Brasília.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 31 de julho de 2026):
Amistosos de Clubes
15h45 – Sporting x Nottingham Forest – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Escocês
16h – Dundee United x Rangers – Canal GOAT
MLS
20h30 – New York City x Toronto – Apple TV
Campeonato Mexicano
0h* – Atlético San Luis x Tijuana – Disney+
*Jogo na madrugada de sábado (1º).
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