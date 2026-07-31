Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A sexta-feira (31) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, mas com atrações em diferentes partes do mundo. A agenda reúne um amistoso internacional de pré-temporada, a abertura de mais uma rodada do Campeonato Escocês, um confronto pela MLS e um duelo do Campeonato Mexicano na madrugada de sábado (1º), no horário de Brasília.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 31 de julho de 2026):

Amistosos de Clubes

15h45 – Sporting x Nottingham Forest – SportyNet (TV e YouTube)

Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

Campeonato Escocês

16h – Dundee United x Rangers – Canal GOAT

MLS

20h30 – New York City x Toronto – Apple TV

Campeonato Mexicano

0h* – Atlético San Luis x Tijuana – Disney+

*Jogo na madrugada de sábado (1º).

➡️ Clique para assistir no Disney+

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