Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A segunda-feira (3) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, mas com jogos importantes em três competições. Os destaques ficam para o confronto entre Athletico-PR e Vitória, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e para o clássico entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A agenda do dia ainda conta com uma partida pelo Campeonato Escocês.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 3 de agosto de 2026):

Campeonato Escocês

15h30 – Celtic x Dundee – Canal GOAT

Campeonato Brasileiro Feminino

18h30 – Flamengo x Corinthians – ge tv e Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

Copa do Brasil

21h – Athletico-PR x Vitória – Sportv, ge tv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

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