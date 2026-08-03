Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (3) terá uma programação mais enxuta para os fãs de futebol, mas com jogos importantes em três competições. Os destaques ficam para o confronto entre Athletico-PR e Vitória, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e para o clássico entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A agenda do dia ainda conta com uma partida pelo Campeonato Escocês.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 3 de agosto de 2026):
Campeonato Escocês
15h30 – Celtic x Dundee – Canal GOAT
Campeonato Brasileiro Feminino
18h30 – Flamengo x Corinthians – ge tv e Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
Copa do Brasil
21h – Athletico-PR x Vitória – Sportv, ge tv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
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