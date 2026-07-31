Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Clássico carioca abre disputa por vaga nas quartas de final da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 17:30
Favorite o Lance! no Google
Arte com escudos de Vasco e Fluminense para o confronto da Copa do Brasil
Vasco e Fluminense se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Arte: Lance!)

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV. 📺➡️ Clique para assistir no Premiere.

➡️ Sem Thiago Mendes, Vasco busca nova formação para o meio contra o Fluminense
➡️ Análise: as boas, más e péssimas notícias do Fluminense no empate com o Bahia

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Copa do Brasil
Oitavas de final
Data e Hora
01/08/2026, 17:30
Local
Estádio do Maracanã (RJ)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

Como está o Vasco

O Vasco chega às oitavas após eliminar o Paysandu. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 na volta, garantindo a classificação para a próxima fase.

Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. Johan Rojas, Adson e Nuno Moreira disputam uma vaga no setor ofensivo. Expulso diante do Paysandu, Thiago Mendes é desfalque, e Jair e Barros são as opções para o lugar do volante.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como está o Fluminense

O Fluminense avançou às oitavas depois de superar o Operário-PR. Após empate sem gols no primeiro confronto, venceu o jogo de volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta.

Luis Zubeldía tem muitos desfalques para a partida. Thiago Silva e Freytes se lesionaram no empate com o Bahia na última quarta-feira (29) e se juntam a Millán e Jemmes no departamento médico. Desta forma, Ignácio e Igor Rabello são as opções para a zaga tricolor. No ataque, John Kennedy reforça o time após cumprir suspensão no Brasileirão.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Reedição da última semifinal da Copa do Brasil

Vasco e Fluminense se encontraram nas semifinais da Copa do Brasil de 2025, com o Cruz-Maltino levando a melhor. No jogo de ida, vitória vascaína de virada por 2 a 1, com gols de Rayan e Vegetti; Serna havia aberto o placar. Na volta, o Tricolor igualou o placar agregado e venceu por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique. A decisão, então, foi para os pênaltis, com classificação do Gigante da Colina.

Tudo sobre Vasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco 🆚 Fluminense
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros (Jair), Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).

continua após a publicidade

🔴🟢⚪ Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna (Soteldo), Canobbio e John Kennedy (Hulk).

Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Atlético x Juventude (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Atlético-MG x Juventude: onde assistir e escalações pela Copa do Brasil

Há 2 horas
Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada

Onde Assistir

Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Há 5 horas
Arte do jogo Santos x Remo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Onde Assistir

Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Há 5 horas
Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)

Há 7 horas
Arte de onde assistir com escudo do Grêmio e Bolívar

Onde Assistir

Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Há 1 dia
conference league

Futebol Internacional

Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalações

Há 1 dia
Mais LANCE!
Benfica x St. Gallen

Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalações

Arte de onde assistir

Ajax x Vojvodina: onde assistir ao jogo da Conference League

onde assistir - Palmeiras x Bragantino

Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

Arte de onde assistir

PAOK e Dínamo Kiev: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League

Onde assistir à Vasco x Santos pelo Brasileirão Sub-20

Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Brasileirão sub-20

Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)

Liverpool x Wrexham - Amistoso

Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacional

Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús

Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Arte de onde assistir com escudo do RB Bragantino e Sporting Cristal

RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Mirassol x Remo, pela 21ª rodada do Brasileirão

Mirassol x Remo: onde assistir e escalações pelo Campeonato Brasileiro

Vasco recebe o Independiente Medellín nesta quarta-feira (29) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana

Vasco x Ind. Medellín: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (29/07/2026)

Arte de onde assistir de Fluminense e Bahia

Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão