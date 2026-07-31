Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Clássico carioca abre disputa por vaga nas quartas de final da competição
Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (1º), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV. 📺➡️ Clique para assistir no Premiere.
➡️ Sem Thiago Mendes, Vasco busca nova formação para o meio contra o Fluminense
➡️ Análise: as boas, más e péssimas notícias do Fluminense no empate com o Bahia
Ficha do jogo
Como está o Vasco
O Vasco chega às oitavas após eliminar o Paysandu. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 na volta, garantindo a classificação para a próxima fase.
Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. Johan Rojas, Adson e Nuno Moreira disputam uma vaga no setor ofensivo. Expulso diante do Paysandu, Thiago Mendes é desfalque, e Jair e Barros são as opções para o lugar do volante.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Como está o Fluminense
O Fluminense avançou às oitavas depois de superar o Operário-PR. Após empate sem gols no primeiro confronto, venceu o jogo de volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta.
Luis Zubeldía tem muitos desfalques para a partida. Thiago Silva e Freytes se lesionaram no empate com o Bahia na última quarta-feira (29) e se juntam a Millán e Jemmes no departamento médico. Desta forma, Ignácio e Igor Rabello são as opções para a zaga tricolor. No ataque, John Kennedy reforça o time após cumprir suspensão no Brasileirão.
📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu
Reedição da última semifinal da Copa do Brasil
Vasco e Fluminense se encontraram nas semifinais da Copa do Brasil de 2025, com o Cruz-Maltino levando a melhor. No jogo de ida, vitória vascaína de virada por 2 a 1, com gols de Rayan e Vegetti; Serna havia aberto o placar. Na volta, o Tricolor igualou o placar agregado e venceu por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique. A decisão, então, foi para os pênaltis, com classificação do Gigante da Colina.
Tudo sobre Vasco x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco 🆚 Fluminense
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros (Jair), Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).
🔴🟢⚪ Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna (Soteldo), Canobbio e John Kennedy (Hulk).
Onde Assistir
Atlético-MG x Juventude: onde assistir e escalações pela Copa do BrasilHá 2 horas
Onde Assistir
Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporadaHá 5 horas
Onde Assistir
Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do BrasilHá 5 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)Há 7 horas
Onde Assistir
Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-AmericanaHá 1 dia
Futebol Internacional
Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!