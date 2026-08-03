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Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 10:41
Atualizado há 1 minutos
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Flamengo e Corinthians disputam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino
Flamengo e Corinthians disputam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino (Arte: Lance!)

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e da ge tv (YouTube).
➡️Clique aqui para assistir no Sportv

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O Flamengo tenta se manter na zona de classificação para as quartas de final. As Meninas da Gávea ocupam a oitava colocação, com 23 pontos, e chegam embaladas pelo empate por 2 a 2 com o Grêmio, fora de casa, na última rodada. A equipe comandada por Celso Silva aposta na artilheira Laysa Costa para surpreender diante da torcida.

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Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Corinthians escudo - NOVO
COR
14ª rodada
Campeonato Brasileiro Feminino
Data e Hora
segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h30
Local
Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
Árbitro
Deborah Cecilia Cruz Correia
Assistentes
Thayse Marques Fonseca e Nayra da Cunha Nunes
Onde assistir

O Corinthians, por sua vez, vive momento mais confortável na tabela. As Brabas aparecem na vice-liderança, com 31 pontos, empatadas com o Palmeiras e a apenas um do líder São Paulo. Além disso, a equipe terá os retornos de Tamires e Ivana Fuso, que cumpriram suspensão na rodada passada, e busca manter o amplo retrospecto favorável no confronto, com 13 vitórias em 16 partidas diante do Flamengo.

Tudo sobre Flamengo x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

Flamengo 🆚 Corinthians
Campeonato Brasileiro Feminino – 14ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Sportv e ge tv (YouTube)
🧑‍⚖️ Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
🚩 Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Celso Silva)
Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni e Ju Ferreira; Kaylane, Fabi Simões e Mariana; Fernanda.

⚪⚫ Corinthians (Técnica: Emily Lima)
Nicole; Gi Fernandes (ou Jaqueline), Thaís Regina, Thais Ferreira e Tamires; Day Rodríguez, Ana Vitória e Vic Albuquerque; Belén Aquino, Jhonson e Gabi Zanotti (ou Ariel Godoi).

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Flamengo e Corinthians disputam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino
Flamengo e Corinthians disputam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino (Arte: Lance!)
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