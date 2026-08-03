Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino
Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e da ge tv (YouTube).
➡️Clique aqui para assistir no Sportv
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O Flamengo tenta se manter na zona de classificação para as quartas de final. As Meninas da Gávea ocupam a oitava colocação, com 23 pontos, e chegam embaladas pelo empate por 2 a 2 com o Grêmio, fora de casa, na última rodada. A equipe comandada por Celso Silva aposta na artilheira Laysa Costa para surpreender diante da torcida.
Ficha do jogo
O Corinthians, por sua vez, vive momento mais confortável na tabela. As Brabas aparecem na vice-liderança, com 31 pontos, empatadas com o Palmeiras e a apenas um do líder São Paulo. Além disso, a equipe terá os retornos de Tamires e Ivana Fuso, que cumpriram suspensão na rodada passada, e busca manter o amplo retrospecto favorável no confronto, com 13 vitórias em 16 partidas diante do Flamengo.
Tudo sobre Flamengo x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):
Flamengo 🆚 Corinthians
Campeonato Brasileiro Feminino – 14ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Sportv e ge tv (YouTube)
🧑⚖️ Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
🚩 Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Celso Silva)
Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni e Ju Ferreira; Kaylane, Fabi Simões e Mariana; Fernanda.
⚪⚫ Corinthians (Técnica: Emily Lima)
Nicole; Gi Fernandes (ou Jaqueline), Thaís Regina, Thais Ferreira e Tamires; Day Rodríguez, Ana Vitória e Vic Albuquerque; Belén Aquino, Jhonson e Gabi Zanotti (ou Ariel Godoi).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026)Há 5 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (02/08/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Palmeiras x Fortaleza: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do BrasilHá 1 dia
Futebol Feminino
Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 14ª rodadaHá 1 dia
Vôlei
Polônia x EUA na final da VNL masculina: horário e onde assistirHá 1 dia
Onde Assistir
Real Madrid x Fiorentina: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!