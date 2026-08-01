Internacional x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da competição

Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo (02), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime Video.

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Atual campeão do torneio, o Corinthians avançou às oitavas após eliminar o Barra com duas vitórias por 1 a 0.

Ficha do jogo INT COR Oitavas de final Copa do Brasil Data e Hora Domingo, 02 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO) Var Caio Max Augusto Vieira (RO) Onde assistir

Já o Internacional despachou o Athletic-MG também com dois triunfos: venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e depois confirmou a classificação no Beira-Rio ao ganhar por 3 a 2.

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Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.

O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

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Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

Beira-Rio recebe o duelo entre Internacional e Corinthians (Foto: Divulgação/Fluminense)

Confira as informações do jogo entre Internacional x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

Oitavas de final

📆 Data e horário: domingo, 02 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Carrillo (Lingard); Dieguinho e Kaio César. (Técnico: Fernando Diniz)

INTERNACIONAL: Matheus Cunha (Rochet), Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. (Técnico: Paulo Pezzolano)

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