Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Internacional x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da competição

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/08/2026 11:00
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Arte da partida entre Internacional x Corinthians
(Foto: Arte/Lance!)Internacional x Corinthians (Foto: Arte/Lance!)

Internacional e Corinthians se enfrentam neste domingo (02), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime Video. 

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atual campeão do torneio, o Corinthians avançou às oitavas após eliminar o Barra com duas vitórias por 1 a 0. 

Ficha do jogo

Escudo do Internacional
INT
Corinthians escudo - NOVO
COR
Oitavas de final
Copa do Brasil
Data e Hora
Domingo, 02 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local
Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)
Árbitro
Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
Var
Caio Max Augusto Vieira (RO)
Onde assistir

Já o Internacional despachou o Athletic-MG também com dois triunfos: venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e depois confirmou a classificação no Beira-Rio ao ganhar por 3 a 2.

continua após a publicidade

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3. 

O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

continua após a publicidade

Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

Foto do estádio da Beira-Rio
Beira-Rio recebe o duelo entre Internacional e Corinthians (Foto: Divulgação/Fluminense)

Confira as informações do jogo entre Internacional x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X CORINTHIANS
Oitavas de final

📆 Data e horário: domingo, 02 de agosto de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Carrillo (Lingard); Dieguinho e Kaio César. (Técnico: Fernando Diniz)
INTERNACIONAL: Matheus Cunha (Rochet), Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. (Técnico: Paulo Pezzolano)

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmerias x Fortaleza - onde assistir - Copa do Brasil

Onde Assistir

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 12 minutos
Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

Futebol Feminino

Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos da 14ª rodada

Há 32 minutos
Jogadores da Polônia comemoram ponto na semifnal da VNL masculina contra a Eslovênia

Vôlei

Polônia x EUA na final da VNL masculina: horário e onde assistir

Há 56 minutos
Real Madrid e Fiorentina se enfrentam em amistoso internacional

Onde Assistir

Real Madrid x Fiorentina: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Há 2 horas
Chapecoense x Cruzeiro Copa do Brasil

Onde Assistir

Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 2 horas
Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (01/08/2026)

Há 8 horas
Mais LANCE!
Arte com escudos de Vasco e Fluminense para o confronto da Copa do Brasil

Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Atlético x Juventude (Arte: Lance!)

Atlético-MG x Juventude: onde assistir e escalações pela Copa do Brasil

Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada

Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Arte do jogo Santos x Remo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (31/07/2026)

Arte de onde assistir com escudo do Grêmio e Bolívar

Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

conference league

Braga x Železničar Pančevo na Conference League: onde assistir ao vivo e escalações

Benfica x St. Gallen

Benfica x St. Gallen na Liga Europa: onde assistir ao vivo e escalações

Arte de onde assistir

Ajax x Vojvodina: onde assistir ao jogo da Conference League

onde assistir - Palmeiras x Bragantino

Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

Arte de onde assistir

PAOK e Dínamo Kiev: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League

Onde assistir à Vasco x Santos pelo Brasileirão Sub-20

Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Brasileirão sub-20

Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)