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Jovem promessa marroquina é comparada a Xavi e desperta interesse de gigantes europeus

Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos, acumula recordes e trocou a França por Marrocos

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
23/06/2026 15:55
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Ayyoub Bouaddi durante treino da seleção do Marrocos
Ayyoub Bouaddi durante treino da seleção do Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP).

A seleção de Marrocos, que conta com um elenco qualificado e liderado por craques como o capitão Achraf Hakimi, lateral-direito do PSG, tem na juventude a sua grande esperança para alcançar novos patamares no futebol mundial. O meio-campista Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos, vem chamando a atenção nesta Copa do Mundo ao ditar o ritmo dos Leões do Atlas com a qualidade técnica, a combatividade e a frieza de um verdadeiro veterano.

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    • As grandes atuações do jogador do Lille, da França, neste mundial não apenas despertaram o interesse do mercado internacional, como também renderam comparações com um dos maiores craques da história do futebol espanhol: o ex-meia Xavi Hernández.

    Comparação com Xavi e outros craques da Espanha

    Dois dos principais jornais da Catalunha, da Espanha, o "Mundo Deportivo" e o "Sport", apontaram que o meio-campista marroquino recorda craques da Espanha como Xavi, Iniesta e Busquets. Uma análise feita pela agência de notícias EFE, e replicada no Mundo Deportivo, cita que fontes dentro da seleção do Marrocos o descrevem com a cabeça muito "madura" e que ele "tem características que lembram Busquets, Xavi e Iniesta".

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    Nesse sentido, o jornal Sport também elogiou a maturidade do jogador, afirmando que ele atua como se já "tivesse vivido três carreiras". Segundo o periódico, Bouaddi não é "espetacular" e nem atrai "tanta atenção", mas "cativa" completamente quem o assiste com real entusiasmo, indo muito além de um mero passatempo. Embora a publicação reconheça a diferença de experiência, aponta que o jovem marroquino "lembra" Sergio Busquets pela maneira elegante como joga, como se tivesse um "mapa mental" da partida e já conhecesse o desfecho daquele duelo.

    Grandes europeus estão de olho

    A joia do Lille, da França, ostenta marcas impressionantes e já desperta o interesse de gigantes europeus como Real Madrid, Atlético de Madrid, PSG, entre outros. De acordo com o "Diário AS", Ayyoub Bouaddi está entre os jogadores pretendidos por Mourinho, no Real Madrid, para 2026/27. O valor de mercado do atleta gira em torno de € 50 milhões (aproximadamente R$ 295 milhões na cotação atual). O dado é do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

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    Francês de nascimento, marroquino de coração

    Apesar de ter nascido em Senlis, no norte francês, e de ter defendido todas as categorias de base da seleção francesaBouaddi optou por mudar de nacionalidade. Às vésperas do Mundial, a Fifa aprovou a mudança de nacionalidade esportiva de Ayyoub Bouaddi. Concluído cerca de um mês antes da estreia, o processo garantiu o jogador como um reforço de peso para os Leões do Atlas.

    Recordes na Europa

    A maturidade do meio-campista não é por acaso, já que ele coleciona recordes na Europa. Bouaddi estreou profissionalmente pelo Lille em outubro de 2023, com apenas 16 anos, em partida contra o KÍ Klaksvík pela Liga Conferência da UEFA. O feito o consagrou como o jogador mais jovem da história a disputar uma competição oficial de clubes no continente europeu. Mais recentemente, em janeiro de 2026, ele alcançou outra marca histórica ao se tornar o atleta mais jovem a atingir 50 jogos na Ligue 1, a primeira divisão francesa, onde somou 42 partidas e uma assistência na última temporada.

    Próximo jogo de Marrocos

    O novo astro dos Leões do Atlas volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília). O jogo é decisivo para o Marrocos, pensando em uma melhor classificação no Grupo C. A seleção marroquina ocupa a vice-liderança da chave e encara o Haiti, atual lanterna do grupo.

    Ayyoub Bouaddi aquecendo antes da segunda rodada da Copa do Mundo contra a Escócia
    Ayyoub Bouaddi aquecendo antes da segunda rodada da Copa do Mundo contra a Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

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