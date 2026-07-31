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Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporada

Equipes se enfrentam pelos últimos jogos da pré-temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 12:08
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Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada
Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)

Sporting e Nottingham Forest se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, em amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo da SportyNet (TV e YouTube).

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O amistoso marca o último compromisso do Sporting antes da estreia oficial na temporada 26/27. A equipe portuguesa chega embalada por três vitórias consecutivas na pré-temporada, enquanto o Nottingham Forest encerra sua preparação para o início da Premier League.

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Ficha do jogo

Escudo-SPORTING
SPO
nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NFO
Amistoso
Pré-temporada
Data e Hora
sexta-feira, 31 de julho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio Algarve, em Faro, Portugal
Árbitro
Onde assistir
Não definido

O duelo chama atenção por um detalhe incomum. O Nottingham Forest entrou em campo na manhã desta sexta-feira e venceu o Portimonense por 2 a 1, também no Algarve. Com dois amistosos no mesmo dia, a tendência é que o técnico Oliver Glasner faça mudanças na equipe e distribua a minutagem do elenco. Por isso, existe a possibilidade de o atacante brasileiro Igor Jesus, que começou como titular diante do Portimonense, seja preservado ou atue por poucos minutos contra o Sporting.

Tudo sobre Sporting x Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Sporting 🆚 Nottingham Forest
Amistoso de pré-temporada

📆 Data e horário: sexta-feira, 31 de julho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Algarve, em Faro, Portugal
📺 Onde assistir: SportyNet (TV e YouTube)

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢 Sporting (Técnico: Rui Borges)
João Virgínia; Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Issa Doumbia; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves; Rafael Nel.

🔴 Nottingham Forest (Técnico: Oliver Glasner)
Matz Sels; Jair, Nikola Milenkovic e Morato; Ola Aina, Nicolás Domínguez, Xaver Schlager e Neco Williams; Morgan Gibbs-White e James McAtee; Igor Jesus.

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Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada
Sporting x Nottingham Forest em amistoso de pré-temporada (Arte: Lance!)
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