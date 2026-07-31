Sporting x Nottingham Forest: onde assistir ao amistoso de pré-temporada
Equipes se enfrentam pelos últimos jogos da pré-temporada
Sporting e Nottingham Forest se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, em amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo da SportyNet (TV e YouTube).
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O amistoso marca o último compromisso do Sporting antes da estreia oficial na temporada 26/27. A equipe portuguesa chega embalada por três vitórias consecutivas na pré-temporada, enquanto o Nottingham Forest encerra sua preparação para o início da Premier League.
Ficha do jogo
O duelo chama atenção por um detalhe incomum. O Nottingham Forest entrou em campo na manhã desta sexta-feira e venceu o Portimonense por 2 a 1, também no Algarve. Com dois amistosos no mesmo dia, a tendência é que o técnico Oliver Glasner faça mudanças na equipe e distribua a minutagem do elenco. Por isso, existe a possibilidade de o atacante brasileiro Igor Jesus, que começou como titular diante do Portimonense, seja preservado ou atue por poucos minutos contra o Sporting.
Tudo sobre Sporting x Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting 🆚 Nottingham Forest
Amistoso de pré-temporada
📆 Data e horário: sexta-feira, 31 de julho de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Algarve, em Faro, Portugal
📺 Onde assistir: SportyNet (TV e YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 Sporting (Técnico: Rui Borges)
João Virgínia; Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo e Maxi Araújo; Sergi Altimira e Issa Doumbia; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves; Rafael Nel.
🔴 Nottingham Forest (Técnico: Oliver Glasner)
Matz Sels; Jair, Nikola Milenkovic e Morato; Ola Aina, Nicolás Domínguez, Xaver Schlager e Neco Williams; Morgan Gibbs-White e James McAtee; Igor Jesus.
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